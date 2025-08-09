حادثه ترافیکی در محور دزفول – شوشتر یک کشته به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معمارزاده صبح امروز شنبه در گفتاگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۰۱:۲۳ بامداد، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به مرکز ارتباطات اورژانس این شهرستان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله سه تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند که متأسفانه در این سانحه، پسر بچه‌ای هشت‌ساله جان باخت و چهار سرنشین دیگر خودرو شامل دو مرد و دو زن دچار مصدومیت شدند.

معمارزاده، وضعیت عمومی مصدومان را مساعد اعلام کرد و گفت: این افراد پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل، توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دزفول در پایان با ابراز همدردی با خانواده جان‌باخته از رانندگان خواست با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، به ویژه در مسیرهای پرخطر، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.