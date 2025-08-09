به گزارش خبرنگار مهر، رنکینگ اخیر فدراسیون جهانی تنیس روی میز با افت عجیب و بسیار زیاد ۳ بازیکن المپیکی ایران در دو بخش مردان و زنان همراه بود. در این رده بندی، نوشاد عالمیان نفر اول بازیکنان ایران در رنکینگ جهانی ۳۳ پله سقوط کرد و از جمع ۱۰۰ بازیکن برتر دنیا جدا شد.

نیما عالمیان هم در این رده بندی با سقوط ۳۹ پله ای مواجه شد. این در حالی است که در بخش مردان، بازیکنان ایرانی مانند بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی صعود داشتند. در بخش زنان هم تمام نمایندگان ایران صعود داشتند به جز ندا شهسواری که ۵۷ پله سقوط را تجربه کرد.

مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار در مورد افت فاحش سه بازیکن المپیکی ایران در رنکینگ جهانی توضیح داد. وی با تاکید بر اینکه امتیازات کسب شده پیش از هر مرحله به روز رسانی رنکینگ جهانی روی جایگاه بازیکنان تاثیرگذار است، گفت: البته در رنکینگ جدید بیشترین مسئله تاثیرگذار در رده بندی بازیکنان، حذف امتیاز المپیکی بازیکنان بود.

وی تصریح کرد: تا پیش از این امتیازات مربوط به بازی های المپیک که تاثیر زیادی هم روی جایگاه جهانی پینگ پنگ بازان داشت هر ۴ سال یکبار و در واقع با آغاز دوره جدید بازی های المپیک حذف می شد اما طبق قوانین جدید، حذف امتیاز المپیکی یک ساله شده است. یک سال از بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس می گذرد و امتیاز این بازی ها برای رنکینگ جدید حذف شد. دلیل افت زیاد بازیکنان ایران، همین مسئله بود.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: جایگاه نمایندگان ایران در رنکینگ جهانی مسئله ای نیست که نسبت به آن بی تفاوت باشیم حتی اگر حذف عادی امتیاز یک رویداد دلیل آن باشد. ما هم بابت سقوط بازیکنان نگران می شویم اگرچه صعود و سقوط در رنکینگ جهانی بر اساس حضور در مسابقات رنکینگ دار، کسب امتیازات جدید و حذف امتیازات قبلی صورت می‌گیرد.

قارداشی با بیان اینکه تلاش و برنامه فدراسیون این است که با مهیا کردن شرایط حضور در مسابقات دارای رنکینگ، موقعیت بازیکنان در رده بندی جهانی بهبود پیدا کند از اعزام ملی پوشان این رشته به ۲ رویداد مصوب در تقویم فدراسیون جهانی خبر داد.

به گفته وی، نوشاد و نیما عالمیان، بنیامین فرجی و نوید شمس طی یک ماه آینده در رقابت های اسمش سوئد و کانتندر جمهوری چک شرکت می کنند، هر دو رویداد جزو مسابقاتی است که امتیاز به دست آمده از آنها می تواند روی رنکینگ جهانی بازیکنان تاثیر مستقیم داشته باشد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز همچنین با اشاره به برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا در ماه مهر گفت: امتیاز این مسابقات هم به بهبود جایگاه بازیکنان در رنکینگ جهانی کمک زیادی خواهد کرد.

قارداشی با یادآوری اینکه رقابت های قهرمانی آسیا انتخابی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ لندن به حساب می آید، گفت: ۶۴ کشور در مسابقات لندن حضور دارند، ۱۶ تیم آسیایی می توانند از همین مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه جهانی خود را بگیرند. در کنار کسب امتیاز برای ارتقا در رده بندی جهانی، دستیابی به این مهم را در مسابقات قهرمانی آسیا دنبال می کنیم.