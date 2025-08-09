دستگیری ۳۵ سارق با اعتراف به ۱۱۶ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباس‌علی بهدانی‌فرد با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس در مقابله با سرقت اظهار داشت: در راستای پیشگیری از سرقت، مأموران پلیس شهرستان یزد گشت‌زنی‌های مستمر و هدفمند خود را در محله‌های مختلف این شهر اجرا کردند.

وی افزود: مأموران طی هفته گذشته ۳۵ سارق را شناسایی و دستگیر کردند. متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به ۱۱۶ فقره سرقت شامل سرقت از اماکن نیمه‌ساز، خودرو، موتورسیکلت، منزل، مغازه و معابر اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان یزد با تأکید بر ادامه‌دار بودن طرح‌های مبارزه با سرقت در یزد گفت: برای دستیابی به نتایج مطلوب، همکاری مردم با پلیس بسیار حائز اهمیت است.

سردار بهدانی‌فرد خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، چرا که کوچک‌ترین سرنخ می‌تواند به پیشگیری یا کشف جرایم بزرگ منجر شود.