  1. استانها
  2. یزد
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

دستگیری ۳۵ سارق با اعتراف به ۱۱۶ فقره سرقت

دستگیری ۳۵ سارق با اعتراف به ۱۱۶ فقره سرقت

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد گفت: طی هفته گذشته، پلیس ۳۵ سارق را در شهر یزد دستگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباس‌علی بهدانی‌فرد با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس در مقابله با سرقت اظهار داشت: در راستای پیشگیری از سرقت، مأموران پلیس شهرستان یزد گشت‌زنی‌های مستمر و هدفمند خود را در محله‌های مختلف این شهر اجرا کردند.

وی افزود: مأموران طی هفته گذشته ۳۵ سارق را شناسایی و دستگیر کردند. متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به ۱۱۶ فقره سرقت شامل سرقت از اماکن نیمه‌ساز، خودرو، موتورسیکلت، منزل، مغازه و معابر اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان یزد با تأکید بر ادامه‌دار بودن طرح‌های مبارزه با سرقت در یزد گفت: برای دستیابی به نتایج مطلوب، همکاری مردم با پلیس بسیار حائز اهمیت است.

سردار بهدانی‌فرد خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، چرا که کوچک‌ترین سرنخ می‌تواند به پیشگیری یا کشف جرایم بزرگ منجر شود.

کد خبر 6554927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها