نگهبان: ۶۰ سارق در طرح ارتقای امنیت اجتماعی استان یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با سرقت، اظهار داشت: سرقت از دغدغه‌های جدی مردم است و پلیس یزد با هماهنگی قضائی، طرح‌های انتظامی پیشگیرانه را در این زمینه اجرایی کرده است.

وی افزود: مأموران انتظامی در هفته گذشته، در جریان عملیات‌های مختلف در شهر یزد، ۶۰ سارق را دستگیر کردند که این متهمان به ۱۰۵ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: بیشتر سرقت‌های کشف‌شده مربوط به معابر و اماکن نیمه‌ساز است و شهروندان باید در این زمینه همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

وی در پایان، با تشکر از همکاری و حمایت دستگاه قضائی استان از پلیس، تأکید کرد: طرح‌های پلیس یزد برای مقابله با جرایم، به‌ویژه سرقت، همچنان ادامه خواهد داشت.