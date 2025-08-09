پزشکیان: رژیم صهیونیستی از آگاهی مردم واهمه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ یک روز پس از روز خبرنگار با بازدید سرزده از شبکه خبر در گفتگویی با مجری این شبکه روز خبرنگار را تبریک گفت و از خداوند برای خبرنگاران آرزوی توفیق و سربلندی در ارائه خدمات خود کرد.

وی افزود: حضور ما پیامی است برای شما که بگوییم زحمات شما عزیزان را قدردان هستیم. همین است که اسرائیل اینجا را جزو مکان‌هایی قرار داد که باید بزند، حاکی از آن است که از خبر و آگاهی مردم واهمه دارد.

رئیس جمهور با بیان این‌که «در دنیا یکسری از خود فروخته‌ها اخبار را بر اساس نیت‌های شوم استعمارگران و متجاوزان مدیریت می‌کنند» ادامه داد: اما ما در عین حال خبرنگاران آگاه و از خودگذشته‌ای چه در ایران و چه در منطقه و چه در غزه داریم که صدای مظلومیت و تجاوز صهیونیست‌ها در منطقه را به گوش جهانیان می‌رسانند و در این مسیر حتی خیلی‌ها جان خود را از دست می‌دهند. این قابل قدردانی است. بسیار ارزشمند است.

پزشکیان با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی از آگاهی مردم واهمه دارد، بیان کرد: ما از این خبرنگاران به خاطر تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که انجام می‌دهند از صمیم قلب قدردانی می‌کنیم.‌