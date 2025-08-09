رشد ۶۴ هزار نفری آموزش امداد و نجات در سه ماهه نخست ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متانی معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، با تشریح اهم فعالیتهای این معاونت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت طرح ملی دوشنبهها و سهشنبههای توانافزایی با برگزاری ۵۸۸۴ دوره و مشارکت ۶۴ هزار و ۵۸۸ فراگیر اجرا شده است. همچنین دورههای تخصصی پایه در قالب ۲۹۱ دوره برای ۶۴۳۳ فراگیر برگزار شد.
وی افزود: در بخش بازآموزی طرح نوروزی، ۵۶۰ دوره با حضور ۱۳ هزار و ۳۹۸ فراگیر و در بازآموزی تابستانه نیز ۳۸۰ دوره با ۹۶۵۴ فراگیر انجام شده است.
معاون برنامهریزی سازمان امداد و نجات ادامه داد: توانافزایی نیروهای عملیاتی استانها در قالب ۱۴۱۵ دوره برای ۱۹۵۰۰ فراگیر و دورههای آموزشی بینالمللی امداد و نجات با یک دوره و ۱۹ فراگیر برگزار شد. همچنین ۳ دوره توانمندسازی ویژه با حضور ۷۹ فراگیر و ۹ دوره توانمندسازی مأموران واکنش سریع با ۲۵۶ فراگیر اجرا شده است.
متانی با اشاره به اجرای طرح ملی تابان گفت: این طرح در یک دوره با ۱۱۰ فراگیر برگزار شده و در حوزه توانافزایی روستاییان نیز یک دوره با ۵۱۲ فراگیر داشتهایم.
وی از برگزاری ۲۵۲۵ دوره تمرینهای تخصصی با ۳۴۳۵۰ فراگیر خبر داد و افزود: در سه ماهه نخست امسال، ۵ مورد شیوهنامه تدوین، ۴۸ مورد پرونده بررسی مربیان در کمیسیون پژوهشی و ۲ مورد تشکیل دبیرخانههای پژوهشی و مشورتی انجام شده است.
به گفته متانی، در بخش پیوست پژوهشی طرحهای ارتقا سطح امدادگران و نجات گران نیز ۱۲۸۶۰ پرونده تکمیل و بررسی شده است.
