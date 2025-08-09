  1. استانها
وزیر نیرو از تصفیه خانه آب کرج بازدید کرد

کرج - اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به همراه وزیر نیرو از تصفیه خانه آب شماره ۲ کرج بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که صبح امروز انجام شد، وضعیت منابع آبی کرج و استان البرز مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی زیر ساخت‌ها و تأسیسات ذخیره سازی آب و کاهش تنش آبی از اهداف سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عباس علی آبادی وزیر نیرو به استان البرز عنوان شده است.

استان البرز با جمعیتی بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمله مناطقی است که با تنش آبی مواجه است.

طرح جدید انتقال آب از سد طالقان به البرز و تهران از مهمترین اقداماتی است که توسط وزارت نیرو به صورت جهادی در حال انجام است.

