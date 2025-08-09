  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

آغاز فروش نقدی با تخفیف ویژه محصولات بهمن‌دیزل

شرکت بهمن دیزل از روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ فروش نقدی محصولات خود را با تخفیف ویژه به صورت آنلاین آغاز کرد. این طرح تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ یا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، محصولات مشمول تخفیف هستند. در این طرح کامیونت فورس ۳.۸ تن با تخفیف ۴۴ میلیونی با قیمت یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومان، کامیون فورس ۶ تن با تخفیف ۸۴ میلیونی با قیمت ۲ میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان، کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار با تخفیف ۸۶ میلیونی با قیمت ۲ میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومان، کامیون فورس ۸.۵ تن با تخفیف ۹۰ میلیونی با قیمت ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان و کشنده تک محور بایک X۹ با قیمت ۷ میلیارد و ۹۴۹ میلیون تومان عرضه می‌شود.

ثبت‌نام از طریق عاملیت‌های مجاز بهمن دیزل در سراسر کشور امکان‌پذیر است و واریز وجه باید در یک تراکنش و از حساب بانکی به نام متقاضی انجام شود. کلیه خودروها با رنگ سفید و در هفته آخر مهر ماه تحویل می‌شوند.

برای دیدن بخشنامه اینجا را ببینید.

