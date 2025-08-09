به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، محصولات مشمول تخفیف هستند. در این طرح کامیونت فورس ۳.۸ تن با تخفیف ۴۴ میلیونی با قیمت یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومان، کامیون فورس ۶ تن با تخفیف ۸۴ میلیونی با قیمت ۲ میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان، کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار با تخفیف ۸۶ میلیونی با قیمت ۲ میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومان، کامیون فورس ۸.۵ تن با تخفیف ۹۰ میلیونی با قیمت ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان و کشنده تک محور بایک X۹ با قیمت ۷ میلیارد و ۹۴۹ میلیون تومان عرضه می‌شود.

ثبت‌نام از طریق عاملیت‌های مجاز بهمن دیزل در سراسر کشور امکان‌پذیر است و واریز وجه باید در یک تراکنش و از حساب بانکی به نام متقاضی انجام شود. کلیه خودروها با رنگ سفید و در هفته آخر مهر ماه تحویل می‌شوند.

برای دیدن بخشنامه اینجا را ببینید.