امتحانات دانشگاه جامع انقلاب اسلامی حضوری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه جامع انقلاب اسلامی اعلام کرد: بنا به ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر به تعویق افتادن امتحانات پایان نیمسال دوم دانشگاه‌ها و برگزاری امتحانات در شهریورماه، همچنین لزوم برگزاری امتحانات به صورت حضوری و با توجه به مصوبه شورای معاونین دانشگاه زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ دانشگاه جامع انقلاب اسلامی از مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۰۳ لغایت ۱۴۰۴.۰۶.۱۷ در محل دانشگاه به صورت حضوری است.

لذا انتظار می‌رود دانشجویان با توجه به نزدیک شدن به بازه زمانی امتحانات آمادگی لازم جهت حضور در دانشگاه را داشته باشند.

جدول برنامه امتحانی هر گروه و رشته متعاقباً در کانال معاونت آموزش دانشگاه بارگذاری می‌گردد.