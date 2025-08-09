مهدی تاج: فوتبال جایی برای رفاقت نیست؛ مربی که به حرفِ من باشد، مرباست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در سمینار دانش‌افزایی پیش‌فصل لیگ برتر اظهار داشت: در مراسم داوری، همه تشویق شدند به جز داوران که لازم است از آنها نیز تقدیر و تشکر شود.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: اداره فوتبال با تمام فشارها، اردوها و فراهم کردن بازی‌های تدارکاتی، سختی‌های خاص خود را دارد. باید کار سخت را پذیرفت و در شرایط دشوار محیطی آن را انجام داد. زمانی که می‌گویند بهترین دوره داوری در زمان ریاست من در کمیته بود، علتش این بود که من سر از داوری درنمی‌آوردم و حرف هیچ‌کس را گوش نمی‌کردیم و فقط قانون را اجرا می‌کردیم.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، اما علت گرفتاری در بخش داوری‌ها دخالت‌ها و رفاقت‌ها است؛ هواداران، هیئت‌ها، رئیس فدراسیون و دبیرکل هم در این مسئله دخیل هستند. فوتبال جایی برای رفاقت نیست. رفاقت خوب است، پول و ثروت هم خوب است، اما به قرآن کسی که رفاقت بلد است اینجا جای آن نیست و رفاقت جای داوری نیست.

تاج تصریح کرد: در دوره ریاست خود، یک بار هم به کمیته داوران زنگ نزدم که بگویم فلانی از فلانی بهتر است. قدرت رئیس فدراسیون در این امور چنین چیزی نیست، همانطور که سرمربی تیم ملی نمی‌تواند تعیین کند چه کسی دروازه‌بان باشد.

وی افزود: ممکن است از یک استان پنج داور باصلاحیت داشته باشیم و استانی دیگر گزینه‌ای نداشته باشد. داوری محل تقسیم اراضی نیست که به تهران ۱۶ سهمیه بدهیم و به شهرکرد به شکلی دیگر. باید بر اساس صلاحیت به داوران اولویت داد.

تاج در ادامه گفت: کدام مربی قبول می‌کند با نظر رئیس فدراسیون و مدیر بازیکن به میدان برود؟ چنین فردی مربی نیست بلکه «مربا» است!

رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: کارگروه ویژه‌ای تشکیل دادیم تا علت بی‌نظمی در ورزشگاه‌ها را بررسی کنیم. مهم‌ترین دلیل این بی‌نظمی‌ها، اشتباهات داوری است. بهترین بحث در داوری، داشتن صلاحیت است.

تاج درباره عملکرد کمیته داوران گفت: یک نفر به من زنگ زد و درخواست کرد که داوری با نمره بالا اجازه داوری داشته باشد. به دفترم گفتم پیگیری کنند، اما پاسخ دادند داور به دلیل اجرای قانون اجازه قضاوت نداشته است. من هم تأکید کردم قانون باید اجرا شود و هرگز جابجایی نخواهیم داشت.

وی افزود: کمیته داوران همچنان پایبند قانون‌مداری است و برای سال آینده این کمیته را ترمیم خواهیم کرد. از داوران می‌خواهم قوانین فیفا و AFC را رعایت کنند. داور حق مصاحبه ندارد و کسانی که باید مصاحبه کنند، کمیته داوران و سخنگوی فدراسیون هستند.

رئیس فدراسیون ادامه داد: هر کس درباره داوری صحبت کند، برخورد خواهد شد و این موضوع توسط کمیته اخلاق و انضباطی پیگیری می‌شود. وزیر ورزش نیز بر این برخوردها نظارت دارد. امروز دلم می‌خواهد فقط از داوران تشکر کنم و وارد مباحث دیگر نشوم.

تاج تأکید کرد: هدف ما این است که سیستم VAR به حدی کامل شود که تمام بازی‌ها به طور کامل با این سیستم برگزار شود. بسیاری از کشورها چنین امکانی ندارند و با یک یا دو دستگاه، لیگ خود را برگزار می‌کنند.

وی درباره تأثیر VAR در داوری‌های فوتبال ایران گفت: اشتباه طبیعی است، اما تکرار اشتباه گناه است. وقتی VAR وجود دارد، اصرار بر اشتباه پذیرفتنی نیست.

رئیس فدراسیون اظهار داشت: مطمئنم داورها با باشگاه‌ها ارتباطی ندارند و نباید هم داشته باشند، چون می‌دانم آنها آبروی خود را بیشتر از بقیه دوست دارند. ارتباط با باشگاه‌ها حتی در حد پاسخ دادن هم اشتباه است. داور حق ندارد به نماینده باشگاه بگوید اشتباه کردم یا نکردم؛ داور باید پاسخگوی کمیته داوران باشد.

وی درباره جنجال‌های داوری در فصل گذشته گفت: ۲۲ مورد داشتیم که داور بی‌دلیل بازی را نگه داشته است. گفته‌ام وقتی خودمان مجری هستیم، نمی‌توانیم ناظر هم باشیم. در سازمان لیگ، ناظر بازی باید فردی جدا از عوامل برگزاری مسابقه باشد.

تاج افزود: امروز به داورها کارت زرد داده می‌شود. مثلاً جلسه‌ای که قرار بود ساعت ۱۰ برگزار شود، ساعت ۱۰:۱۵ شروع شد؛ باید سر وقت باشیم.

رئیس فدراسیون درباره دستور فیفا در خصوص شعارهای نژادپرستانه گفت: اگر شعار نژادپرستانه داده شود، داور باید سه سوت متوالی بزند و بازی را قطع کند. یک بار این اتفاق بیفتد، دیگر چنین شعارهایی تکرار نخواهد شد.