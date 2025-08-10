به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با تمام توان خود را برای دیدار حساس سوپرجام مقابل تیم تراکتور آماده میکند و در این مسیر، مدیران باشگاه با جدیت تلاش میکنند تا بازیکنان مورد نظر ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی را هر چه سریعتر به جمع آبیپوشان اضافه کنند تا کادر فنی استقلال دغدغهای از بابت نفرات نداشته باشد.
استقلالیها به دنبال این هستند که در روزهای باقیمانده تا پایان فصل نقل و انتقالات، چند بازیکن جدید و تأثیرگذار دیگر را نیز به ترکیب تیم اضافه کنند تا بتوانند با ترکیبی قدرتمند و کامل پا به رقابتهای پیشرو بگذارند. این اقدامات نشان از عزم جدی باشگاه برای تقویت تیم و فراهم کردن بهترین شرایط ممکن برای کسب موفقیتهای بیشتر دارد.
با اضافه شدن بازیکنان تازهنفس و مدنظر ساپینتو، انتظار میرود استقلال بتواند در فصل آینده با قدرت و انگیزه بالاتری در لیگ و مسابقات مختلف ظاهر شود و هواداران پرشور خود را به موفقیتهای ارزشمند امیدوار سازد.
استقلال خیلی دیر استارت نقل و انتقالات را زد
محسن یوسفی، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند نقلوانتقالات این تیم اظهار داشت: ما به بازی سوپرجام نزدیک میشویم و درباره عملکرد استقلال در نقلوانتقالات باید بگویم که انتظار داشتیم این تیم زودتر به تعادل در جذب بازیکنان برسد. بعد از پایان لیگ، هفتهها طول کشید تا تیم بتواند بازیکنان جدید را جذب کند. این موضوع باعث نگرانی هواداران و علاقهمندان استقلال شده بود که شاید تیم نتواند به خواستههای خود دست یابد.
یوسفی افزود: خوشبختانه در دو هفته گذشته اتفاقات خوبی رخ داد و چند بازیکن خوب به تیم اضافه شدند. با این حال، به نظر میرسد استقلال هنوز در برخی خطوط نیاز به تقویت بیشتری دارد. اما با این شرایط، در هفته گذشته امیدوار شدیم که استقلال بتواند تیم خوبی را برای فصل جدید آماده کند.
تراکتور نسبت به استقلال شرایط بهتری دارد
این کارشناس فوتبال درباره شرایط بازی سوپرجام استقلال مقابل تراکتور نیز گفت: تراکتور از نظر انگیزشی شرایط بهتری نسبت به استقلال دارد، چرا که قهرمان فصل گذشته است و بازیکنانش از لحاظ روحی در وضعیت مطلوبتری قرار دارند. علاوه بر این، تراکتور توانسته بخش زیادی از بازیکنانش را حفظ کند و تنها چند بازیکن کلیدی مانند آلوز و بیرانوند را از دست داده است.
یوسفی در ادامه با تأکید بر اهمیت هواداران استقلال اظهار داشت: استقلال تیمی با پشتوانه بسیار قوی هواداری است و این موضوع به تیم انگیزه میدهد که با قدرت برای قهرمانی در سوپرجام تلاش کند. این جام میتواند سرآغاز خوبی برای شروع لیگ جدید با روحیهای بالا باشد.
آدان و سحرخیزان هر دو جز بازیکنان طراز اول محسوب میشوند
وی درباره خریدهای جدید استقلال افزود: استقلال از بازیکنان جدیدی مانند آنتونیو آدان و سعید سحرخیزان رونمایی کرده است و دو بازیکن خارجی دیگر نیز قرار است به تیم اضافه شوند. با رفتن سید حسین، نگرانیهایی درباره جای خالی دروازهبان وجود داشت. البته همیشه درباره عملکرد سید حسین انتقادات و نکات مثبتی بوده، اما فراز و نشیبهای زیادی داشت. او برای استقلال در این سالها نقش مهمی ایفا کرده است، اما شرایط او همواره پایدار نبوده و به نظرم با توجه به اینکه این دروازه بان یک گلر ملی پوش بود باید در استقلال میماند.
یوسفی ادامه داد: حال استقلال نیاز دارد دروازهبان جایگزینی داشته باشد که بتواند به خوبی از دروازه محافظت کند و امیدوارم آدان بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند. همچنین بازیکن جوانی مانند سحرخیزان که طی یکی دو سال اخیر عملکرد خوبی داشته است، باید در کنار یک یا دو بازیکن دیگر برای تحقق اهداف قهرمانی تیم کمک کند.
مشکلات بین اعضای هیئت مدیره باید از بین رود
او در پایان تصریح کرد: خوشبختانه استقلال اکنون از نظر مالی مشکلات زیادی ندارد. هلدینگ پشتوانه خوبی برای باشگاه شده و مشکلات مالی تا حد زیادی برطرف شده است. اما هنوز مشکلات هماهنگی بین اعضای مختلف باشگاه از مدیریت گرفته تا هیئت مدیره و کادر فنی دیده میشود. امیدوارم هر چه سریعتر این هماهنگیها برقرار شود و همه مسئولان در تمامی سطوح با هم همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای تیم اتخاذ کنند.
