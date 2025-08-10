به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر بعدازظهر یکشنبه در جریان بازدید از مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور اظهار کرد: فعالیت در حوزه فرهنگ، کاری سخت و زمان‌بر است، اما اثرات ماندگار آن در تقویت هویت جامعه و ارتقای سرمایه اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده است.

ربانی‌مهر افزود: جوانان ما باید با هویت فرهنگی، تاریخی و تمدنی خود آشنا شوند و مرکز اسناد همدان نقشی کلیدی در بازخوانی و معرفی تاریخ کهن این استان ایفا می‌کند، ضروری است ظرفیت‌های این مرکز بیش از گذشته در تبیین میراث همدان به کار گرفته شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان بر حفظ اصالت و تمدن ایرانی اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: در معرفی میراث مکتوب و جلب مشارکت مردم برای حفظ اسناد، می‌توان از توان سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرد و باید این مشارکت به حداکثر برسد.

کتابخانه ملی غرب کشور؛ گنجینه‌ای برای پژوهشگران تاریخ

در ادامه این دیدار، عاطفه زارعی مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب با تشریح ظرفیت‌های مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، بیان کرد: منابع اسنادی و کتابخانه‌ای این مرکز، گنجینه‌ای غنی برای مطالعات تاریخی است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید از آن بهره‌برداری کنند.

زارعی افزود: تمامی کتاب‌ها، پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، نشریات کشور، هزاران قطعه عکس و منابع دیداری و شنیداری، نسخ خطی و اسناد تاریخی در این مجموعه گردآوری شده و یک مجموعه بی‌بدیل ملی را شکل داده است.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است سازمان‌ها پیش از تدوین برنامه‌ها، به آرشیو اسناد دستگاه‌های خود در این مرکز مراجعه کنند تا از دوباره‌کاری‌ها جلوگیری شود.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب اعلام کرد: این مرکز آماده همکاری با نهادها، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و مراکز پژوهشی برای اجرای طرح‌های تاریخ‌پژوهی و سندپژوهی است.