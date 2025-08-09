  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

مزرعه میوه‌های استوایی با مشارکت اسپانیایی‌ها در هرمزگان احداث می‌شود

بندرعباس - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از احداث گلخانه میوه‌های استوایی توسط بخش خصوصی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از آغاز احداث گلخانه میوه‌های گرمسیری یا استوایی در شهرستان رودان خبر داد و افزود: این پروژه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و همکاری شرکت اسپانیایی Ininsa، در حال اجرا است و به عنوان گلخانه تیپ چهار مناطق گرمسیری شناخته می‌شود.

گرگیج بیان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار و با هزینه‌ای بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در محیط شید و نت‌هاوس در حال احداث است. در این گلخانه، میوه‌های گرمسیری نظیر انبه، آووکادو و دراگون فروت کشت خواهد شد.

گرگیج ضمن ابراز خرسندی از اجرای این طرح، از سرمایه‌گذار آن تشکر کرد و با اشاره به اهمیت این نوع پروژه‌ها در توسعه بهره‌وری و افزایش تولید میوه‌های گرمسیری، اجرای آن را نمونه‌ای موفق و الگویی برای سایر مناطق استان و کشور دانست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان، همچنین خاطرنشان کرد که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات میوه‌های گرمسیری از کشور خارج می‌شود و اجرای این قبیل طرح‌ها می‌تواند به جلوگیری از خروج ارز و خودکفایی در تولید این محصولات کمک کند.

