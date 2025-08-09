به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از آغاز احداث گلخانه میوههای گرمسیری یا استوایی در شهرستان رودان خبر داد و افزود: این پروژه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و همکاری شرکت اسپانیایی Ininsa، در حال اجرا است و به عنوان گلخانه تیپ چهار مناطق گرمسیری شناخته میشود.
گرگیج بیان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار و با هزینهای بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در محیط شید و نتهاوس در حال احداث است. در این گلخانه، میوههای گرمسیری نظیر انبه، آووکادو و دراگون فروت کشت خواهد شد.
گرگیج ضمن ابراز خرسندی از اجرای این طرح، از سرمایهگذار آن تشکر کرد و با اشاره به اهمیت این نوع پروژهها در توسعه بهرهوری و افزایش تولید میوههای گرمسیری، اجرای آن را نمونهای موفق و الگویی برای سایر مناطق استان و کشور دانست.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان، همچنین خاطرنشان کرد که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات میوههای گرمسیری از کشور خارج میشود و اجرای این قبیل طرحها میتواند به جلوگیری از خروج ارز و خودکفایی در تولید این محصولات کمک کند.
