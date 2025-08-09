یبوست ناگهانی در سنین بالا را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین کاظمی، در برنامه «اینجا طبیب» رادیو سلامت با اشاره به اینکه یبوست همراه با نفخ یکی از شایعترین دلایل مراجعه بیماران به کلینیکهای گوارش است، افزود: یبوست بهتنهایی یک بیماری نیست، بلکه نشانهای است که باید در بستر سن، سابقه بیماری، داروهای مصرفی و شرایط روانی بیمار تحلیل شود.
وی با بیان اینکه تشخیص درست یبوست نیازمند بررسی دقیق زمان شروع آن است، ادامه داد: اگر یبوست بهصورت ناگهانی در فردی با سن بالا آغاز شود، حتماً باید مورد بررسی تخصصی قرار گیرد. اما در افراد جوان که سالها با این مشکل مواجه بودهاند، معمولاً با اصلاح سبک زندگی و درمان دارویی قابل کنترل است.
کاظمی با تأکید بر نقش بیماریهای زمینهای در بروز یبوست گفت: دیابت، کمکاری تیروئید، و برخی بیماریهای عصبی میتوانند باعث اختلال در حرکات دستگاه گوارش شوند. همچنین مصرف داروهایی مانند ضدافسردگیها، داروهای فشار خون و مکملهای آهن از عوامل دارویی مؤثر در ایجاد یبوست هستند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، علت اصلی یبوست، سندرم روده تحریکپذیر است؛ اختلالی که در اثر استرس و اضطراب، عملکرد روده را دچار نوسان میکند. این سندرم در برخی افراد با یبوست و در برخی دیگر با اسهال بروز میکند.
کاظمی در خصوص درمان توضیح داد: داروهای درمان یبوست به سه دسته اصلی تقسیم میشوند. دسته اول فیبرها هستند، مانند سیلیوم، که با افزایش حجم مدفوع به دفع کمک میکنند، هرچند ممکن است باعث نفخ شوند. دسته دوم داروهای اسموتیک مانند پِیید لاک و شیر منیزیم هستند که با جذب آب در روده، مدفوع را نرمتر میکنند و قابلیت مصرف طولانیمدت دارند. دسته سوم داروهای محرک هستند که در موارد خاص و کوتاهمدت تجویز میشوند.
این فوق تخصص گوارش و کبد بالغین توصیه کرد: یبوست مزمن نباید باعث نگرانی بیشازحد شود، اما در مواردی که با علائم جدید، کاهش وزن، خون در مدفوع یا تغییر ناگهانی در اجابت مزاج همراه است، باید حتماً بررسیهای تخصصی انجام شود.
