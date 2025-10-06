  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

پروازهای مسیر ارومیه -تهران در فرودگاه ارومیه افزایش یافت

پروازهای مسیر ارومیه -تهران در فرودگاه ارومیه افزایش یافت

ارومیه - مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی از افزایش پروازهای مسیر ارومیه - تهران و بالعکس در طول هفته از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه خبر داد.

عظیم طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از افزایش پروازهای مسیر ارومیه-تهران و بالعکس در طول هفته خبر داد و افزود: طبق برنامه اعلام شده پرواز فوق هر هفته روز دوشنبه انجام می شود.

وی ادامه داد: در این راستا پروازهای فوق ساعت ۸:۲۰ از تهران وارد فرودگاه ارومیه و ساعت ۹:۲۰ فرودگاه ارومیه را به مقصد مهراباد ترک خواهد کرد.

طهماسبی با اشاره به آغاز پروازهای حج عمره از فرودگاه ارومیه از تاریخ ۱۸ مهرماه سال جاری اظهار کرد: نخستین پرواز حج عمره استان پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۲۲:۳۵ در فرودگاه ارومیه به زمین خواهد نشست و بامداد جمعه ۱۸ مهرماه ساعت ۲:۳۵ از فرودگاه ارومیه به مقصد مدینه منوره انجام می‌شود

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در طول مهرماه از بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ مهرماه پنج پرواز در مسیر ارومیه ـ مدینه منوره توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

کد خبر 6613702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها