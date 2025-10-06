پروازهای مسیر ارومیه -تهران در فرودگاه ارومیه افزایش یافت

عظیم طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از افزایش پروازهای مسیر ارومیه-تهران و بالعکس در طول هفته خبر داد و افزود: طبق برنامه اعلام شده پرواز فوق هر هفته روز دوشنبه انجام می شود.

وی ادامه داد: در این راستا پروازهای فوق ساعت ۸:۲۰ از تهران وارد فرودگاه ارومیه و ساعت ۹:۲۰ فرودگاه ارومیه را به مقصد مهراباد ترک خواهد کرد.

طهماسبی با اشاره به آغاز پروازهای حج عمره از فرودگاه ارومیه از تاریخ ۱۸ مهرماه سال جاری اظهار کرد: نخستین پرواز حج عمره استان پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۲۲:۳۵ در فرودگاه ارومیه به زمین خواهد نشست و بامداد جمعه ۱۸ مهرماه ساعت ۲:۳۵ از فرودگاه ارومیه به مقصد مدینه منوره انجام می‌شود

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در طول مهرماه از بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ مهرماه پنج پرواز در مسیر ارومیه ـ مدینه منوره توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.