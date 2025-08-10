بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق، احتمال صاعقه، وزش باد شدید، احتمال خیزش گردوغبار در اواسط روز دوشنبه، اظهار داشت: اختلال در تردد، لغزندگی سطح جادهها، در برخی نقاط ایجاد رواناب، خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازهها و محصولات زراعی و باغی و… برای استان پیشبینی میشود.
وی بر لزوم خودداری از توقف و اتراق در حریم مسیلها و خشکه رودها به دلیل بارشهای ناگهانی، احتیاط در تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی، انتقال و جمعآوری محصولات زراعی و باغی برداشت شده، تحکیم سازهها از جمله مواکب اربعین و… تأکید کرد.
