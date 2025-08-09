به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوذر موسوی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به آزمون عملی استخدامی آتش‌نشانان، اظهار داشت: این آزمون از تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۴ به مدت چهار روز در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی خرم‌آباد برگزار شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد تصریح کرد: در این مرحله ،۱۷۰ نفر از داوطلبان مرد که پیش‌تر موفق به کسب نمره قبولی در آزمون نظریه شده بودند در آزمون عملی که شامل هفت آیتم ورزشی است، در حضور نمایندگان حراست و دفتر امور شهری استانداری لرستان، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد با اشاره به اینکه سه روز اول این آزمون مربوط آتش‌نشانان شهر خرم‌آباد و روز پایانی مربوط به آتش‌نشانان دیگر شهرهای استان بود تصریح کرد: هدف از برگزاری این آزمون، ارزیابی سطح آمادگی جسمانی و مهارت‌های عملی داوطلبان، جهت به‌کارگیری در مجموعه آتش‌نشانی استان برای خدمت به همشهریان عزیز است.