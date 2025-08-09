بیانیه تهدید آمیز ارتش لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در سایه چالشهای استثنایی که در مرحله کنونی لبنان با آن روبرو است به ویژه تداوم حملات اسرائیل و تجاوزات و نقض حاکمیت ملی لبنان و نیز اوضاع امنیتی حساس، برخی فراخوان‌ها از سوی افرادی در شبکه‌های اجتماعی درباره تحرکات اعتراضی داده شده است و فایل‌های جعلی با هدف ایجاد تنش میان شهروندان، منتشر شده است.

ارتش لبنان ضمن هشدار به شهروندان این کشور درباره در معرض خطر قرار گرفتن امنیت این کشور به علت آنچه اقدامات نسنجیده خوانده است، بیان کرد: ارتش ضمن احترام به آزادی بیان، اجازه ایجاد اخلال در امنیت یا خدشه وارد شدن به صلح و همزیستی یا بستن راه یا حمله به اموال عمومی و خصوصی را نخواهد داد. شهروندان و همه گروهها باید در این مرحله دشوار مسئولیت پذیر باشند و اهمیت وحدت و همبستگی را با هدف پشت سرگذاشتن خطراتی که در کمین کشور ماست، مورد توجه قرار می‌دهند.

گفتنی است که این بیانیه ارتش لبنان در حالی است که دولت با تصمیم آمریکایی خود علیه سلاح مقاومت اوضاع را به مرحله خطرناکی سوق داده است. در حالی که انتظار می‌رفت دولت لبنان فکری به حال تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان کرده و منافع ملی را ارجح قرار دهد، اما در کمال تعجب فشارها بر حزب الله برای خلع سلاح را تشدید کرده است.