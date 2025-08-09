به گزارش خبرنگار مهر، محمد نائینیان، ظهر شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد: سال گذشته حدود ۴ هزار دانش‌آموز اتباع که مجوز اقامت نداشتند در مدارس ورامین ثبت‌نام شده بودند، اما امسال ثبت‌نام این گروه از دانش‌آموزان ممنوع است.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید، ۵۲ هزار دانش‌آموز در مدارس ورامین ثبت‌نام خواهند کرد که از این تعداد، ۸ هزار نفر از اتباع دارای مجوز اقامت هستند.

نائینیان با اشاره به رشد مهاجرت به این شهرستان گفت: ورامین به دلیل افزایش مهاجرت، با رشد تعداد دانش‌آموزان مواجه است و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی جدی در حوزه آموزش و پرورش است.

رئیس آموزش و پرورش ورامین همچنین از خانواده‌ها و مدیران مدارس خواست تا با رعایت قوانین و مقررات ثبت‌نام، از ایجاد مشکلات آموزشی و اداری جلوگیری کنند و تأکید کرد: همکاری اولیا، مدارس و دستگاه‌های مسئول، شرط اصلی مدیریت صحیح جمعیت دانش‌آموزی در شهرستان است.