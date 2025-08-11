محمودی: ثبات تراکتور و تغییر استقلال طبیعی است/دغدغه جای خالی بیرانوند

کاظم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار امروز سوپرجام فوتبال ایران بین تراکتور تبریز و استقلال تهران که در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود صحبت‌هایی را در خصوص شرایط به وجود آمده در هر دو تیم مطرح کرد.

او ثبات تراکتور و تغییرات اساسی استقلال را امری طبیعی دانست که مربوط به نتایج دو تیم در فصل گذشته لیگ برتر بوده است. با این حال محمودی معتقد است یکی از بازی‌های جذاب، قرار است امروز در اصفهان برگزار شود.

تراکتور با ثبات و استقلال با تغییرات اساسی به میدان می‌آیند

کاظم محمودی درباره تقابل تراکتور و استقلال در سوپرجام گفت: این بازی از هر لحاظ جذاب است. تراکتور با شکلی کاملاً باثبات مقابل استقلالی قرار می‌گیرد که تغییرات اساسی داشته است. طبیعی هم بود استقلال تغییر کند، چون سال گذشته در لیگ برتر نتایج خوبی نگرفت اما با همت بازیکنان و یکدلی توانست به قهرمانی جام حذفی برسد.

ثبات در تراکتور و هدف‌گذاری قهرمانی

محمودی ادامه داد: تراکتور بازیکنان خیلی خوبی داشته که حالا با همان نفرات برای لیگ برتر فصل پیش‌رو و همچنین سوپرجام می‌خواهد برای قهرمانی بازی کند. این تیم شرایط بسیار خوبی دارد و قطعاً مدعی تکرار قهرمانی است.

دغدغه جای خالی بیرانوند

او با اشاره به غیبت علیرضا بیرانوند افزود: الان مشکل اصلی نبودن بیرانوند در ماه‌های پیش‌روست که باید هرچه زودتر دروازه‌بان جدیدی جذب شود. با این حال، من فکر می‌کنم تراکتور شرایط بسیار ایده‌آلی دارد که می‌تواند باعث موفقیت این تیم شود.

انتظار یک بازی تماشاگرپسند

محمودی در پایان گفت: در بازی‌های اینچنینی که شروع فصل است، هرچه از زمان بازی بگذرد قطعاً عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود. من فکر می‌کنم بازی تماشاگرپسندی را خواهیم دید و دو تیم برای آخرین جام قهرمانی از فصل گذشته تلاش خواهند کرد.