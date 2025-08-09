به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ در روزهای ٨ و ٩ خرداد ماه ۱۴۰۴ در ۳۵ حوزه امتحانی برای ۴۵ رشته امتحانی و ۱۱ مجموعه امتحانی با حضور بیش از ۴۸ هزار داوطلب برگزار شد.

کارنامه علمی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴، چهارم مردادماه از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

همزمان با دریافت کارنامه علمی، سامانه انتخاب رشته محل فعال شده و داوطلبان واجد شرایط تا ۸ مرداد ۱۴۰۴ فرصت داشتند نسبت به انتخاب ۱۰۰ کد رشته محل اقدام کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، فرصت انتخاب رشته محل با اعلام رشته‌هایی برای سهمیه بومی، سهمیه رزمندگان و استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ تمدید شده است.

با توجه به درخواست برخی از داوطلبان، مجدداً سامانه جهت انتخاب رشته محل از امروز شنبه ۱۸ مرداد فعال شده است و داوطلبان تا ساعت ١٢ ظهر ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ فرصت دارند نسبت به انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل اقدام کنند.

بر اساس اعلام مراجع ذیربط رشته محل جدید کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ و تغییرات زیر در پذیرش صورت گرفته است:

۱. افزایش: کد ۱۴۵۳۷ - رشته محل: مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند دانشگاه علوم پزشکی همدان - رایگان : ٢ نفر

۲. افزایش: کد ۱۴۵۱۳۷ - رشته محل: مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند دانشگاه علوم پزشکی همدان شهریه پرداز: ١ نفر

۳. تصحیح: کد ۱۸۶۲۸ - رشته محل: مامایی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - رایگان: ٣ نفر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرده است امکان ارائه خوابگاه به صورت محدود فراهم شده است.