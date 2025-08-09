به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی، مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در مرز زرباطیه از انجام عملیات جابه‌جایی زائران بین شهرهای زرباطیه و کوت با استفاده از ۱۵۰ دستگاه وسیله نقلیه خبر داد و اعلام کرد: در صورت نیاز، ظرفیت ناوگان تا ۲۵۰ دستگاه بنا به درخواست طرف عراقی قابل افزایش است.

قیومی با اشاره به انجام عملیات جابه‌جایی زائران در تاریخ ۱۶ مرداد، گفت: با هماهنگی طرف عراقی در نخستین مرحله از خدمت‌رسانی، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس وارد عرصه عملیات شده و ساماندهی و انتقال زائران در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در صورت نیاز و بر اساس درخواست طرف عراقی آمادگی ۱۰۰ درصدی برای افزایش ظرفیت خدمات تا ۲۵۰ دستگاه وجود دارد تا پاسخگوی حجم فزاینده زائران در هر لحظه‌ای باشیم.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون حمل و نقل مسیر زرباطیه – کوت مدیریت شده و تردد روان است و جابه‌جایی زائران با نظم، امنیت و سرعت در حال انجام است و امکان تسریع در خدمات‌رسانی در صورت افزایش تقاضا وجود دارد.