فعال‌سازی ۱۵۰ دستگاه ناوگان اتوبوسرانی برای جابه‌جایی زائران

مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در مرز زرباطیه از فعال‌سازی ۱۵۰ دستگاه ناوگان اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی، مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در مرز زرباطیه از انجام عملیات جابه‌جایی زائران بین شهرهای زرباطیه و کوت با استفاده از ۱۵۰ دستگاه وسیله نقلیه خبر داد و اعلام کرد: در صورت نیاز، ظرفیت ناوگان تا ۲۵۰ دستگاه بنا به درخواست طرف عراقی قابل افزایش است.

قیومی با اشاره به انجام عملیات جابه‌جایی زائران در تاریخ ۱۶ مرداد، گفت: با هماهنگی طرف عراقی در نخستین مرحله از خدمت‌رسانی، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس وارد عرصه عملیات شده و ساماندهی و انتقال زائران در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در صورت نیاز و بر اساس درخواست طرف عراقی آمادگی ۱۰۰ درصدی برای افزایش ظرفیت خدمات تا ۲۵۰ دستگاه وجود دارد تا پاسخگوی حجم فزاینده زائران در هر لحظه‌ای باشیم.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون حمل و نقل مسیر زرباطیهکوت مدیریت شده و تردد روان است و جابه‌جایی زائران با نظم، امنیت و سرعت در حال انجام است و امکان تسریع در خدمات‌رسانی در صورت افزایش تقاضا وجود دارد.

