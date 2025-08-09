به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در گفتگویی با المنار گفت: تصمیم برای خلع سلاح، تصمیمی شتابزده است که دیکته طرف‌های خارجی آن را تحمیل کرده و نه یک تصمیم حاکمیتی. این تصمیم ناقص میثاق ملی است و کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند می‌گویند که تحت فشار این کار را کرده‌اند.

وی افزود: این تصمیم خطرناک است و حاکمیت لبنان را در معرض خطر قرار می‌دهد و شرایطی را برای دشمن فراهم می‌کند که ثبات داخلی را از بین ببرد. سلاح مقاومت از سال ۱۹۸۲ تا سال ۲۰۲۵، حامی لبنان بوده و اراضی را آزاد کرده است و توازن بازدارندگی برقرار و طرح توسعه‌طلبانه دشمن را نقش بر آب کرده است. اینکه بگویند سلاحت را تحویل بده یعنی شرافتت را بده. تحویل سلاح به مثابه خودکشی است ما نمی‌خواهیم خودکشی کنیم.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با بیان اینکه هرکس سلاح خود را تحویل دهد، شرافت خود را تحویل داده است، گفت: از نظامیان ارتش بپرسید آیا سلاحشان را که ناموس و شرف آنهاست، تحویل می‌دهند؟ تحویل سلاح خودکشی است، چه کسی تضمین می‌کند که در صورت تحویل سلاح از کشور حفاظت خواهد کرد؟

محمد رعد تاکید کرد: سلاح مشروع و قانونی است. سی و سه سال است که می‌گوئید قانونی است، و حالا غیرقانونی شده است؟ دولت توان گسترش سلطه خود را دارد اما توان مقابله با دشمن را ندارد. ما حامی انحصار سلاح در دست دولت هستیم هنگامی که بتواند اشغالگران را وادار به عقب نشینی کند و از کشور حفاظت کند. فرستادگان آمریکایی و طرف‌های منطقه‌ای متحد آنها نقش اساسی در مصوبه خلع سلاح ایفا کردند. آمریکا و اسرائیل بر جدول زمانی برای اجرای آن اصرار دارند زیرا زمان به نفع آنها نیست.

وی افزود: برای اجرای مفاد سند آمریکایی ضمانت‌هایی درخواست شد، اما هیچ ضمانتی ارائه نشد.

محمد رعد این مصوبه را مشکل ساز توصیف کرد که درگیری لبنانی-اسرائیلی را به سمت درگیری داخلی می‌کشاند.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود سلاح مقاومت حامی لبنان نبوده این جعل واقعیت است.

رعد بر تمایل مقاومت برای ثبات داخلی تاکید کرد اما از نبود تضمین در سایه رفتارهای دولت لبنان ابراز بیمناکی کرد.

وی گفت: ما حامی صلح و ثبات هستیم اما پس از این مصوبه دولت، نمی‌دانیم که تضمینی درباره ادامه این روند وجود دارد یا خیر. تصمیم خطرناکی است پس ما چگونه می‌توانیم تبعات آن‌را تضمین کنیم.

محمد رعد در ادامه ماندن یا نماندن در دولت را تصمیمی دانست که حزب الله اتخاذ خواهد کرد.

وی افزود: همه پولی که در بازسازی پس از تحویل سلاح هزینه می‌شود شبهه دار و مردود است و ما نیازی به کمک از جانب آنانی که خون ما ریخته‌اند، نداریم.

محمد رعد همچنین از پیوند محکم با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان سخن گفت و دلخوشی برخی به اختلاف میان حزب الله و نبیه بری را توهم توصیف کرد.

وی ادامه داد: مقاومت آتش‌بس را پذیرفت زیرا از همان لحظه اجرای آن، ثابت شده بود که دشمن اسرائیلی قادر به نفوذ به خاک اسرائیل نیست. ما به خاطر شرکایمان آتش بس برقرار کردیم.

محمد رعد با اشاره به فضای کنونی در جنوب، بقاع و ضاحیه گفت: تصمیم اخیر، راه کربلا را به روی ما گشود. هرآنکه در اتخاذ این تصمیم نقش داشته یا نادانی کرده است یا موضعی نسنجیده و غیرمسئولانه اتخاذ کرده و مرتکب اشتباهی شده است که گزینه‌های سختی را پیش رو دارد.

درباره تجربه نواف سلام نخست وزیر لبنان او را فردی مبتدی توصیف و اعلام کرد: او در آغاز کارش و هر آنکه به دنبال اداره امور کشور است باید مردمش را بشناسد. مشکلاتی در داخل دولت است و دخالت مستقیم از سوی فرستاده آمریکایی وجود دارد و طرف‌های منطقه‌ای در این تصمیم دولت نقش داشته‌اند.

وی افزود: ما تصمیم به اصلاح با بازگشت وزیران به مشارکت در جلسه گرفتیم اما مشخص شد که اصرار بر بررسی برگه باراک وجود دارد. ما فقط شاهد فشار هستیم.

رعد از پایبندی حزب الله به اصولش سخن گفت و به تمجید از مقام شامخ شهیدان سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین پرداخت و از شیخ نعیم قاسم دبیر کل کنونی حزب الله نیز به عنوان فردی شجاع نام برد.