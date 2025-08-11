ورود ۱۴۰ دستگاه اتوبوس عراقی برای مسیر تهران به نجف و کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جهانی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای رفاه حال مسافران اربعین حسینی اظهار کرد: همچون سال گذشته، استفاده از ناوگان خارجی در دستور کار قرار گرفته و بر همین اساس تاکنون حدود ۱۴۰ دستگاه ناوگان مسافری خارجی عراقی وارد کشور شده که بهصورت یکطرفه از مبدأ تهران به شهرهای نجف و کربلا زائران را منتقل میکنند.
وی با ابراز خرسندی از استقبال مطلوب زائران از خدمات ناوگان بینالمللی افزود: با توجه به ورود این تعداد ناوگان، آمادگی لازم برای پاسخگویی به میزان تقاضا در مسیر حملونقل زائران اربعین وجود دارد و در صورت نیاز، ناوگان بیشتری نیز بهصورت ویژه و موقت در مرزها مستقر و بهصورت یکسره به کشور عراق اعزام خواهند شد.
جهانی با اشاره به تجربه چندساله سازمان در استفاده از ناوگان خارجی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته، علاوه بر ناوگان عراقی، از ظرفیت کشورهای ترکیه و افغانستان نیز استفاده شده و امسال نیز با توجه به مکاتبات صورتگرفته با کشور عراق و بر اساس توافقات انجامشده در زمینه بهکارگیری اتوبوسهای ترانزیت، طرف عراقی اعلام کرده که آمادگی دارد بهصورت حمل یکطرفه، تمامی نیازهای طرف ایرانی را در حوزه انتقال زائران اربعین تأمین کند.
