  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

ورود ۱۴۰ دستگاه اتوبوس عراقی برای مسیر تهران به نجف و کربلا

ورود ۱۴۰ دستگاه اتوبوس عراقی برای مسیر تهران به نجف و کربلا

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از ورود ۱۴۰ دستگاه ناوگان خارجی به کشور برای انتقال زائران اربعین به نجف و کربلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جهانی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای رفاه حال مسافران اربعین حسینی اظهار کرد: همچون سال گذشته، استفاده از ناوگان خارجی در دستور کار قرار گرفته و بر همین اساس تاکنون حدود ۱۴۰ دستگاه ناوگان مسافری خارجی عراقی وارد کشور شده که به‌صورت یک‌طرفه از مبدأ تهران به شهرهای نجف و کربلا زائران را منتقل می‌کنند.

وی با ابراز خرسندی از استقبال مطلوب زائران از خدمات ناوگان بین‌المللی افزود: با توجه به ورود این تعداد ناوگان، آمادگی لازم برای پاسخ‌گویی به میزان تقاضا در مسیر حمل‌ونقل زائران اربعین وجود دارد و در صورت نیاز، ناوگان بیشتری نیز به‌صورت ویژه و موقت در مرزها مستقر و به‌صورت یکسره به کشور عراق اعزام خواهند شد.

جهانی با اشاره به تجربه چندساله سازمان در استفاده از ناوگان خارجی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته، علاوه بر ناوگان عراقی، از ظرفیت کشورهای ترکیه و افغانستان نیز استفاده شده و امسال نیز با توجه به مکاتبات صورت‌گرفته با کشور عراق و بر اساس توافقات انجام‌شده در زمینه به‌کارگیری اتوبوس‌های ترانزیت، طرف عراقی اعلام کرده که آمادگی دارد به‌صورت حمل یک‌طرفه، تمامی نیازهای طرف ایرانی را در حوزه انتقال زائران اربعین تأمین کند.

کد خبر 6557150
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها