محورهای رایزنی «پوتین» با رییس جمهور برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دفتر ریاست جهوری روسیه (کرملین) امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل به صورت تلفنی رایزنی کرده است.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جهوری روسیه در این خصوص آمده است: رئیس جمهور روسیه در این رایزنی تلفنی همتای برزیلی خود را از نتایج گفتگوی خود با ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سفر به مسکو مطلع کرد.

کرملین در این باره افزود: رئیس‌جمهور برزیل نیز حمایت خود را از تلاش‌هایی که به حل بحران اوکراین کمک می‌کند، ابراز کرد. سران دو کشور بر عزم متقابل برای تقویت بیشتر روابط راهبردی و شراکت روسیه و برزیل و همچنین همکاری در چارچوب گروه بریکس تأکید کردند.