  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

محورهای رایزنی «پوتین» با رییس جمهور برزیل

محورهای رایزنی «پوتین» با رییس جمهور برزیل

رییس جمهور روسیه در گفتگویی تلفنی، همتای برزیلی خود را از نتایج رایزنی اش با فرستاده ویژه رییس جمهور آمریکا در سفر به مسکو مطلع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دفتر ریاست جهوری روسیه (کرملین) امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل به صورت تلفنی رایزنی کرده است.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جهوری روسیه در این خصوص آمده است: رئیس جمهور روسیه در این رایزنی تلفنی همتای برزیلی خود را از نتایج گفتگوی خود با ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سفر به مسکو مطلع کرد.

کرملین در این باره افزود: رئیس‌جمهور برزیل نیز حمایت خود را از تلاش‌هایی که به حل بحران اوکراین کمک می‌کند، ابراز کرد. سران دو کشور بر عزم متقابل برای تقویت بیشتر روابط راهبردی و شراکت روسیه و برزیل و همچنین همکاری در چارچوب گروه بریکس تأکید کردند.

کد خبر 6555650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها