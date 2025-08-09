سالن ورزشی ۶۰۰۰ نفره ساری پس از ۱۹ سال نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، قباد دلیری عصر شنبه در گفتگو خبرنگاران با گرامی داشت روز خبرنگار از خبرنگاران به عنوان طلایی داران آگاهی یاد کرد تلاش‌های آنان را ارج نهاد.

وی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه ورزش تاکید کرد و گفت: بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در ورزش ساری صورت گرفته است.

وی گفت به دلیل محدودیت اعتباری که در بخش دولتی داریم اگر بخش خصوصی پای کار نیاید چار مشکلات بیشتری می‌شویم.

دلیری شمار ورزشکاران سازمان یافته در شهرستان را ۳۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود: ۴۸۰ ورزشگاه خصوصی و ۴۲ سالن ورزشی دولتی در شهرستان فعال است.

دلیری سرانه ورزشی را ۱.۲ متر مربع اعلام کرد و افزود: ارتقای این سرانه نیازمند حمایت بخش خصوصی است.

رئیس اداره اداره ورزش و جوانان ساری با عنوان اینکه ۱۳ رشته ورزشی دارای ظرفیت قهرمانی است، ادامه داد: همچنین در ۱۷ رشته ورزشی در سطح بین‌المللی مدال کسب کنیم که نشان دهنده ظرفیت بالای ورزش قهرمانی شهرستان است.

رئیس اداره ورزش و جوانان ساری با بیان اینکه نیازمند حمایت اصحاب رسانه و مطالبه‌گری آنان برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی هستیم، گفت؛ تکمیل پروژه‌های نیمه کاره و ملی از جمله دغدغه‌هاست و برخی از این طرح‌ها سال‌های سال طول کشیده است.

وی با اظهار اینکه سالن ۶۰۰۰ نفره ماهفروجک ساری بیش از ۱۹ سال از ساخت آن شروع شده است، گفت: نیازمند مطالبه‌گری اصحاب رسانه هستیم تا بتوانیم اعتبارات ملی را برای تکمیل این پروژه‌ها جذب کنیم.