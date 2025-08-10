  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

اتمام مرحله نخست عملیات مرمت بنای آرامگاه شاه قاسم انوار در تربت جام

اتمام مرحله نخست عملیات مرمت بنای آرامگاه شاه قاسم انوار در تربت جام

تربت جام - رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام گفت: مرحله نخست عملیات مرمت بنای آرامگاه شاه قاسم انوار در روستای گردشگری لنگر به پایان رسید.

فرامرز صابر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نظارت کارشناسان این اداره و به کارگیری استادکار مرمت بناهای تاریخی در مرحله نخست فعالیت‌های مرمتی شامل پی بندی، تعویض آجرهای فرسوده، مرمت و دوخت و دوز ترک‌های ایجاد شده در ضلع غربی بنا و مرمت‌های موضعی در اضلاع بیرونی و پوشش بنا به انجام رسید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام بیان کرد: هدف از مرمت‌های انجام گرفته، حفظ اصالت معماری و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به این اثر تاریخی ارزشمند بوده و در صورت تأمین اعتبارات لازم، برنامه‌ریزی برای آغاز مرحله دوم مرمت نیز در دستور کار قرار دارد.

