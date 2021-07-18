به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بر اساس تصمیم (یکشنبه، ۲۷ تیرماه) نشست وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس، مجموع عرضه نفت کشورهای عضو این ائتلاف از یکم اوت ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۲ هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد و این افزایش تولید به شرایط بازار بستگی خواهد داشت.

اوپک و متحدانش در قالب ائتلاف اوپک پلاس از ماه مه سال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشی تقاضا در بحبوحه شیوع ویروس همه‌گیری جهانی کووید- ۱۹ روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه از عرضه نفت خود کاستند و مقرر شده بود این توافق آوریل ۲۰۲۲ پایان یابد.

توافق کاهش تولید اوپک پلاس پایان ماه ژوئیه (تیرماه - مردادماه) ۲۰۲۱ به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد و با توافق امروز مقرر شد از یکم ماه اوت، همزمان با پایان یافتن توافق کاهش تولید، مجموع تولید روزانه اوپک پلاس ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یابد.

اعضای اوپک پلاس همچنین موافقت خود را با تعیین رقم تولید مه ۲۰۲۱ به عنوان خط پایه جدید تولید پنج کشور کویت، عراق، امارات، عربستان و روسیه اعلام کردند، افزایش تولید پنج کشور یادشده با تغییر خط پایه تولید در مجموع یک میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد.

اعضای این ائتلاف تصمیم گرفتند بیستمین نشست مشترک اوپک و غیراوپک (اوپک پلاس) در یکم سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰) برگزار شود.