تحلیل فائقی از انتصابی کردن چند فدراسیون؛ قانون باید برای همه یکی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح وزارت ورزش مبنی بر انتصابی کردن رؤسای فدراسیونهای غیرالمپیکی که خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «انتصابی کردن رئیس فدراسیونها؛ بازگشت ورزش ایران به ۲۸ سال قبل» به آن پرداخت، مورد انتقاد سعید فائقی معاون سازمان تربیت بدنی وقت قرار گرفت. فردی که در زمان او فدراسیونها به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته شدند و بر همین اساس تشکیل مجمع و رأی گیری برای انتخاب رؤسای آنها، الزامی شد.
انتصابی کردن رؤسا طرحی قدیمی است
این مدیر ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه انتصاب رئیس برای فدراسیونها طرحی است که خیلی سال پیش در ورزش ایران اجرا میشد، خاطرنشان کرد: آن زمان فدراسیونها تعریف و جایگاهی مانند امروز نداشتند، یک شبه تصمیم به تشکیل یک فدراسیون گرفته میشد و برای آن رئیس انتصاب میشد، چه بسا با همین سرعت هم در مورد فعالیت فدراسیون و ادامه حضور رئیس انتصابی تصمیم گیری دیگری میشد.
نمیتوان انتخابات را از هیچ فدراسیونی حذف کرد
وی با تاکید بر اینکه امروز فدراسیونها به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی در ورزش فعالیت دارند، تصریح کرد: مجمع از ارکان اصلی در هر فدراسیونی به حساب میآید؛ یکی از وظایف مجمع تصمیم گیری در مورد امورات مربوط به فدراسیون و از جمله انتخاب رئیس است بدون توجه به اینکه فدراسیون، المپیکی است یا غیرالمپیکی.
قانون برای همه فدراسیونها باید یکسان باشد
فائقی تاکید کرد: در واقع وزارت ورزش با انتصابی کردن رئیسِ فدراسیونهای غیرالمپیکی به دنبال تغییر قانون در مورد این دسته فدراسیونها است و این اولین ایراد وارد به این طرح است. نمیتوان در مورد فدراسیونها که همه آنها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی به حساب می آیند، دو قانون داشت.
وزارت ورزش نباید فدراسیونها را دو دسته کند
وی در این زمینه گفت: اگر بنا به تغییر روال است باید قانون مربوط به فدراسیونها به صورت کلی تغییر کند نه اینکه فدراسیون دو دسته شوند، در مورد یک دسته به یک شیوه عمل شود و در مورد دسته دیگر به شیوهای متفاوت.
در فدراسیونهای آسیایی و جهانی انتصاب صورت نمیگیرد
معاون سازمان تربیت بدنی وقت با تاکید بر اینکه انتصابی شدن رؤسا در فدراسیونها حتی اگر غیرالمپیکی باشد قطعاً ضرر و زیانهایی را متوجه آن رشته میکند، خاطرنشان کرد: مسئولان فدراسیونهایی آسیایی و بین المللی در تمام رشتهها از مسیر انتخابات مشخص میشوند. اصلاً انتصابی در این فدراسیونها نیست. به طور حتم انتصابی شدن رؤسای رشتههای غیرالمپیکی، موقعیت آنها را در مجامع بین المللی به خطر میاندازد.
عواقب انتصابی شدن رؤسا
وی تصریح کرد: وقتی انتخابات داخلی لغو شود و انتصاب جای آن را بگیرد، خود به خود وجاهت قانونی فدراسیون متزلزل میشود، همین بهانهای میشود برای اینکه در مجامع آسیایی و جهانی، آن فدراسیون را به رسمیت نشناسند و راه ورود نمایندگانش به کرسیهای بین المللی را بگیرند.
بازگشت به طرحهای قدیمی به ضرر ورزش است
فائقی در ادامه گفت: گذشته از همه اینها، منصوب کردن رئیس برای فدراسیونها یعنی برگرداندن فدراسیونها به حالت قبل و تبعیت از طرحی کهنه و قدیمی که اگر خوب بود، تغییر نمیکرد. این پسرفت به ضرر ورزش کشور تمام میشود.
تاکید بر جایگاه جهانی رشتههای غیرالمپیکی
معاون سازمان وقت تربیت بدنی با اشاره به جایگاه جهانی رشتههای غیرالمپیکی گفت: کاراته یکی از رشتههای غیرالمپیکی است که به خاطر میزبانی ژاپن فقط وارد فهرست رشتههای بازیهای ۲۰۲۲ توکیو شد اما این رشته جایگاهی بالا در ورزش جهان دارد، برای ایران همواره مدال آور بوده است. با انتصابی کردن رئیس فدراسیون کاراته یا هر رشته غیرالمپیکی دیگری، سرنوشت آنها تغییر خواهد کرد.
وزارت ورزش روی طرحش بازنگری کند
سعید فائقی در پایان گفت: خرد جمعی در هر شرایطی به خرد فردی ارجحیت دارد. وزارت ورزش باید روی این طرح بازنگری دوباره ای داشته باشد چون قطعاً طرحی اشتباه و زیان ده است.
