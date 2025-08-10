ضرورت بازنگری در آموزش و توانمندسازی معلمان پرورشی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد ظهر یکشنبه در دیدار با معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، به آسیبها و چالشهای موجود در نظام پرورشی کشور اشاره کرد و گفت دو دلیل عمده برای ضعف این بخش وجود دارد؛ نخست، نبود توانمندسازی کافی برای معلمان پرورشی و دوم، کمتوجهی به جایگاه و شأن این معلمان.
وی بیان کرد معلمان پرورشی باید به سطحی از دانش و آگاهی برسند که توان پاسخگویی به سوالات دینی و مذهبی دانشآموزان را داشته باشند و در جامعه به عنوان الگوهای عملی شناخته شوند. به باور او، احترام سایر معلمان و دانشآموزان به معلمان پرورشی تنها از طریق رفتار و عمل نیکوی این مربیان بهدست میآید.
آیتالله طباطبایینژاد با تأکید بر اهمیت گزینش معلمان گفت گزینش یک معلم دشوارتر از گزینش یک قاضی است، زیرا نقش معلم میتواند سرنوشت انسانها را تغییر دهد. او کار معلمی را کاری عظیم و همردیف با رسالت پیامبران دانست و افزود پیامبران برای تربیت انسان آمدند و خود نیز تربیتشده خداوند بودند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، تربیت انسان را مأموریتی سنگین و پرچالش توصیف کرد و افزود یک معلم باید در همه زمینههای تربیتی، اخلاقی و انسانی دغدغه و دقت لازم را داشته باشد. او همچنین به اهمیت نماز در تربیت دانشآموزان اشاره کرد و گفت سخنان یک معلم پرورشی یا روحانی درباره نماز و جایگاه آن تأثیر چشمگیری بر ذهن و روح دانشآموز دارد.
امام جمعه اصفهان، برگزاری نماز دانشآموزان در مساجد نزدیک مدارس را اقدامی مناسب دانست و تأکید کرد این کار، ارتباط دانشآموزان با محیطهای مذهبی را تقویت و به رونق مساجد کمک میکند.
وی با تکرار ضرورت بازنگری در شیوههای آموزش و پرورش معلمان تصریح کرد رسالت معلم، انسانسازی است و توجه دائمی به این مسئولیت بزرگ باید سرلوحه فعالیتهای آنان باشد.
در ابتدای این نشست، محمدصادق حسینزاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، رویکردها و سیاستهای کلان این معاونت را تشریح کرد و گفت امور تربیتی امروز از مهمترین حوزههای آموزش و پرورش است؛ حوزهای که رهبر معظم انقلاب نیز بر تقویت آن تأکید ویژه دارند.
وی احیای امور تربیتی و بازآفرینی آن متناسب با شرایط نسل امروز را یکی از پروژههای کلان این معاونت دانست و خاطرنشان کرد اجرای این طرح بزرگ و دشوار نیازمند برنامهریزی جامع و اهتمام جدی همه بخشهای آموزش و پرورش است.
