۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

۱۶ مرحله طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز در مازندران اجرا شد

ساری - معاون فرهنگی اجتماعی انتظامی مازندران گفت: ۱۶ مرحله طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز در استان اجرا شده که رشد ۱۲۸ درصدی را نسبت به سال قبل داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران بیان کرد: در چهار ماهه امسال تقریباً ۸۷ هزار و ۳۵۲ تماس تلفنی با پلیس ۱۱۰ گرفته شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش تماس داشتیم و از این تعداد ۲۱ درصد تماس‌ها عملیاتی شد و ۴۶ درصد تماس‌ها غیر قابل پیگیری هستند.

تقدیسی در خصوص اتباع خارجی نیز با اشاره به اینکه در استان بین ۸ تا ۱۰ هزار نفر غیرمجاز را داریم، اظهار داشت: سال گذشته ۷ مرحله طرد داشتیم که در بازه زمانی ۱۴۰۴، ۱۶ مرحله انجام شد که ۱۲۸ درصد افزایش طرد این اتباع را شاهد بودیم.

معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان در ادامه گفت: در حوزه سرقت‌ها، دستگیری‌های سارقان اجرای طرح‌ها سبب کاهش ۸ درصدی سرقت‌ها شد.

وی‌گفت: همچنین ۱۱ درصد افزایش کشفیات را داشتیم و سرقت منزل اتومبیل و… روند کاهشی و داشتیم، در سرقت احشام ۴۲ درصد افزایش داشتیم در مجموع افزایش ۱۰ درصدی سرقت‌ها رو داشتیم.

سرهنگ تقدیسی گفت: در بحث قتل، ۱۷ فقره قتل با کاهش ۳۷ درصدی رخ داد و و کشف ۶۱ درصدی جعل اسناد و ۷۳ درصد افزایش کلاهبرداری را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در بحث مواد مخدر نیز کشف یک تن و ۷۰۰ هزار مواد مخدر صورت گرفت و ۲۶ درصد نیز افزایش دستگیری خرده فروش را داشتیم همچنین ۱۴۲۶ معتاد متجاهر نیز از سطح شهر جمع آوری شدند.

