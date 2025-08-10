بازگرداندن بیش از یک میلیون اتباع خارجی فاقد مجوز در ۴ ماه اول سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس، اعلام کرد: در چهار ماه ابتدایی امسال، چرخ‌های نظارتی کشور با قاطعیتی بیشتری به چرخش درآمده و نتیجه آن، شناسایی و بازگرداندن بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر از اتباع خارجی فاقد مجوزهای قانونی اقامت در ایران بوده است.

وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد و تصویر روشنی از تلاش‌ها برای مدیریت مهاجرت در کشور ارائه می‌کند.

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: افزایش اقدامات کنترلی و نظارتی در سراسر کشور موجب شده تا میزان شناسایی و دستگیری اتباع خارجی فاقد مدارک لازم، در چهار ماه نخست سال جاری، ۴۵ درصد رشد داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات حفاظتی و کنترلی مرزی گفت: حجم گشت‌زنی‌ها در مرزهای کشور از ابتدای سال جاری بیش از ۲۷۰ هزار مورد بوده است که به طور متوسط روزانه بیش از ۲۲۵۰ گشت فعال در مرزها انجام شده است.

سردار منتظرالمهدی افزود: این میزان نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته و توانسته از ورود ۲۵۰۰ عابر غیرمجاز جلوگیری و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر را در همان مرزها شناسایی و دستگیر کند.

معاون انتظامی کشور تصریح کرد: رویکرد پلیس در برخورد با اتباع خارجی، قاطع و انسانی است؛ افرادی که فاقد مجوز هستند به صورت قاطع برخورد می‌شوند، اما اتباع دارای مدارک قانونی از بازگرداندن اجباری معاف هستند و تسهیلات لازم برای ساماندهی وضعیت اقامتی آن‌ها فراهم می‌شود.

سردار منتظرالمهدی توضیح داد: اتباع خارجی که داوطلبانه برای تعیین وضعیت خود اقدام می‌کنند، می‌توانند با ارائه نامه از دفاتر کفالت، به مراکز پلیس مهاجرت و امور اتباع خارجی معرفی شوند تا مراحل صدور مجوز خروج طی شود.

وی افزود: در صورت وجود شکایات مالی علیه این افراد، پرونده آن‌ها به مراجع قضائی و پلیس مهاجرت ارجاع داده می‌شود تا حقوق قانونی همه افراد رعایت گردد.

سخنگوی پلیس در پایان با اشاره به ایام اربعین گفت: اتباع خارجی مقیم ایران که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند، باید برای دریافت سند مسافرتی مخصوص خادم به دفاتر کفالت مراجعه کنند و آن دسته از اتباع فاقد این سند یا روادید عراق، از مراجعه به مرزهای اربعین خودداری کنند، زیرا هیچ خدماتی به آن‌ها ارائه نخواهد شد.

سردار منتظرالمهدی افزود: از ابتدای مرداد تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار جلد سند مسافرتی خادم صادر شده است.