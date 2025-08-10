مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اختلاف دما بین گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان امروز به ۳۲ درجه می‌رسد، اظهار کرد: مهاباد از توابع اردستان با ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

وی افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری، در پاره‌ای مناطق غبار رقیق و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته معتمدی، در ارتفاعات غرب استان نیز طی امروز و فردا احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین از اواخر هفته شرایط وزش باد همراه با گردوخاک و کاهش دید افقی را در مناطق شمالی، شرقی و تا حدودی مرکز استان انتظار داریم.

معتمدی خاطرنشان کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد.