رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در نوار شمالی و غربی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد امروز یکشنبه در برخی مناطق شمال‌غرب، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی، بخش‌هایی از هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب‌شرق فارس، رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی روی می‌دهد.

فردا دوشنبه در نیمه شمالی شمال‌غرب، سواحل دریای خزر و خراسان شمالی، ابرناکی، وزش باد شمالی، کاهش نسبی دما و رگبار باران پیش‌بینی می‌شود. همچنین در شمال خوزستان، نقاطی از ایلام، لرستان، ارتفاعات کرمانشاه، همدان، مرکزی، هرمزگان و جنوب فارس (به‌ویژه بعدازظهر) افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید انتظار می‌رود.

روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، برخی نقاط سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده پیش‌بینی شده است. پنجشنبه نیز این شرایط در شرق سواحل خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ادامه دارد و در سایر مناطق کشور جو پایدار حاکم خواهد بود.

طی پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به‌ویژه خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان (منطقه زابل)، دامنه‌های جنوبی البرز و از دوشنبه تا چهارشنبه در ایلام و خوزستان، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد. همچنین، دریای عمان در پنج روز آینده و دریای خزر تا سه‌شنبه مواج پیش‌بینی می‌شوند.