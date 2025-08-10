معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا پایان هفته گنبد هوایی در سطح استان فعال است و از روز چهارشنبه این گنبد شکسته میشود و شاهد کاهش دمای هوا بهصورت محسوس خواهیم بود.
وی تصریح کرد: برای امروز و فردا افزایش ابر خصوصاً در بعدازظهرها برای نیمه شمالی استان پیشبینی میشود و انتظار بارشهای رگباری و پراکنده برای شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: در ۲۴ ساعت گذشته لردگان و بازفت با ۳۹ درجه سانتیگراد، گرمترین و شهرکرد، بن، بروجن و بلداجی ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان به ثبت رسیدند.
نوروزی یادآور شد: صبح امروز برای شهرکرد دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به ثبت رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه سانتیگراد کاهش را نشان میدهد.
