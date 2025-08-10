۱۴۰۰ خودروی شوتی در استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان بوشهر در وقوع سرقتها رتبه ۲۷ کشور، در شرارت رتبه آخر کشور و در نزاعهای جمعی رتبه ۲۸ کشور را دارد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: در پنج ماهه سال جاری شاهد کاهش ۱۴ درصدی وقوع سرقتهای مهمه و کاهش ۱۰ درصدی سرقتهای خرد هستیم و در مجموع سرقتها ۱۲ درصد کاهش داشته است.
وی از کاهش ۴۵ درصدی سرقتهای مسلحانه خبر داد و بیان کرد: سرقت به عنف ۱۱ درصد و وقوع جرایم خشن ۴۱ درصد و تیراندازی ۳۵ درصد کاهش یافته است.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه شرارت در استان به صفر رسیده است ادامه داد: سرقت از بانکها و طلافروشی و همچنین آدمربایی و گروگانگیری در استان امسال صفر بوده است.
وی از کشف ۹۷ درصد جرایم خشن در استان خبر داد و گفت: پارسال ۲۲ قتل در استان داشتیم که امسال به ۱۳ مورد رسیده و شاهد ۴۱ درصد کاهش هستیم و میزان کشفیات قتل ۱۰۸ درصد است.
سردار سوسنی با اشاره به کشف ۷۲ درصد از سرقتها، از شناسایی و دستگیری ۶۵ محکوم متواری و تحت تعقیب خبر داد و افزود: ۱۹۰ نفر از خریداران اموال مسروقه طی سال جاری شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به شناسایی و انهدام ۸۱ باند مجرمانه جرایم خشن خاطرنشان کرد: هزار و ۶۶۲ نفر معتاد و ۳۰۴ خرده فروش مواد مخدر در استان دستگیر شده است.
فرمانده انتظامی استان بوشهر وی از افزایش ۲۱۸ درصدی کشفیات قاچاق در سال جاری خبر داد و بیان کرد: ۱۳۷ فقره پرونده کلان قاچاق در استان تشکیل شده که ۲۵ درصد نسبت به پارسال افزایش دارد.
وی با اشاره به توقیف هزار و ۴۱۱ خودروی شوتی در استان اضافه کرد: کشف دستگاههای ماینر در استان طی سال جاری ۱۳۰ درصد افزایش دارد.
