بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در پی ربایش دو روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع دو مورد آدم ربایی طلاب و روحانیون شیعه در سه ماه گذشته در شهرستان ایرانشهر، اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت این عمل شنیع خواستار پیگیری و تلاش نیروهای امنیتی و مسئول برای آزادسازی هرچه سریع‌تر گروگان‌ها شد.

در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی حادثه ناگوار ربوده شدن حجت الاسلام و المسلمین فلاح پور در بزمان، اداره کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان، با کمال تأسف و تأثر، این عمل شنیع را به شدت محکوم می‌کند. چنین اقداماتی نه تنها بر ارکان جامعه اسلامی ما تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به حقوق انسانی و اخلاقی ما نیز آسیب وارد می‌آورد.

قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره مائده می‌فرماید: «من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا». این آیه شریف، عمق غیرت و حرمت انسان را می‌رساند و بیان می‌کند که هرگونه جان‌سوزی انسانی، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. ربودن یک عالم دینی، نه تنها حرمت وی را مورد ستم قرار می‌دهد، بلکه به نور علم و هدایت نیز آسیب می‌زند.

ما از تمامی نهادهای مسئول و دولتی انتظار داریم که با جدیت و عزم راسخ، برای بازگرداندن حجت الاسلام و المسلمین فلاح پور و همچنین حجت الاسلام و المسلمین صمدی فر که به نحو وقیحانه ای سه ماه پیش در ایرانشهر از مقابل حوزه علمیه ربوده شدند اقدام کنند. همچنین از عموم مردم عزیز می‌خواهیم که با اتحاد و همدلی، این عمل شنیع را محکوم نمایند و به امنیت و احترام به حقوق بشر اهمیت دهند.

باشد که همواره به یاد داشته باشیم که دین مبین اسلام، حفظ حرمت جان و شخصیت انسان‌ها را از منظر و اصول خود مهم می‌داند و ما باید در راه برقراری امنیت و آرامش در جامعه، دست در دست هم، همکاری کنیم.

در پایان، امید داریم که خداوند متعال ما را در تلاش برای حفظ ارزش‌های اسلامی و انسانی یاری فرماید و شاهد آزادی هرچه سریع‌تر حجج الاسلام و المسلمین فلاح پور و صمدی فر باشیم.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان