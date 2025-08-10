  1. استانها
تعامل مؤثر بین خبرنگاران و دستگاه قضایی یک ضرورت است

لاهیجان -رئیس دادگستری لاهیجان با تاکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد ارتباط مؤثر میان مردم و نهادهای قضائی گفت:تعامل مؤثر بین خبرنگاران و دستگاه قضائی یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پارسامنش بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان لاهیجان، با اشاره به جایگاه ویژه رسانه در جامعه، اظهار کرد: خبرنگاری حرفه‌ای تأثیرگذار در تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضائی است و می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی و شفاف‌سازی عملکرد نهادها نقش‌آفرین باشد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط میان رسانه‌ها و دستگاه قضائی افزود: این تعامل می‌تواند زمینه‌ساز بازتاب بهتر برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه از جمله صیانت از حقوق عامه، عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دیگر وظایف قضائی در سطح جامعه باشد.

رئیس دادگستری لاهیجان با اشاره به نقش گره‌گشای رسانه‌ها در حل مسائل و مشکلات شهرستان، تصریح کرد: خبرنگاران با ارتباط مستقیم با مردم و انتقال دغدغه‌های آنان به مسئولان، می‌توانند پلی مؤثر میان جامعه و نهادهای حاکمیتی ایجاد کنند.

پارسامنش، پیگیری مطالبات مردم از سوی رسانه‌ها را موجب آرامش روانی جامعه دانست و گفت: مطالبه گری از ادارات با همکاری رسانه‌ها و از طریق مدعی‌العموم، باید با هدف صیانت از حقوق مردم دنبال شود.

وی با بیان اینکه خبرنگاران نقش راه‌گشا و کلیدی در پیگیری دغدغه‌های عمومی دارند، خاطرنشان کرد: مطالبات مردم به‌حق است و باید با حساسیت و دقت در حوزه‌های مختلف پیگیری شود.

تاکید بر اهمیت تعامل سازنده رسانه‌ها با دستگاه قضائی

در ادامه این مراسم، مراد قربان‌زاده هریس، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان نیز با اشاره به جایگاه مهم رسانه‌ها در ارتقای شفافیت، اظهار کرد: رسانه‌ها نه‌تنها ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه بازوی نظارتی جامعه هستند و می‌توانند در مسیر اصلاح امور و اعتمادسازی نقش اساسی ایفا کنند.

وی با تاکید بر اهمیت تعامل سازنده رسانه‌ها با دستگاه قضائی، افزود: انتقاد منصفانه، نگاه دلسوزانه و تحلیل‌گرانه از سوی رسانه‌ها موجب تحول در نگرش عمومی و تقویت ارتباط متقابل نهادها با جامعه خواهد شد.

دادستان لاهیجان تصریح کرد: تعامل رسانه با قوه قضائیه باید بر پایه صداقت، مسئولیت‌پذیری و درک متقابل شکل گیرد تا ضمن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شاهد ارتقای سطح آگاهی و آرامش در جامعه باشیم.

