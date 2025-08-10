۵۰ دستگاه تاکسی ون در مرز خسروی مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده رئیس کمیته حمل و نقل ستاد اربعین شهرداری تهران، آخرین وضعیت خدماترسانی این کمیته به زائران اربعین را تشریح و بیان کرد: به دلیل حجم بالای مسافر در مرز خسروی از تعداد ۶۰ دستگاه تاکسی ون مستقر در مرز مهران ،۵۰ دستگاه تاکسی به مرز خسروی منتقل و در آنجا برای سرویسدهی به زائران عزیز مستقر هستند.
علیزاده گفت: همچنین از چهارم مرداد تاکنون تعداد ۴ هزار و ۶۷۵ سرویس اتوبوس از پایانههای چهارگانه شهر تهران به طرف مرز مهران حرکت کرده است.
وی افزود: مجموع ۱۱۲ هزار نفر از شهروندان عزیز به کمک این اتوبوسهای مسافربری از مبادی مختلف پایانههای تهران به ۵ مقصد مرزی شامل مرزهای «چذابه، شلمچه، خسروی، باشماق و تمرچین» منتقل شدهاند.
فعالسازی ۱۵۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد شهر تهران در زرباطیه عراق
رئیس کمیته حمل و نقل ستاد اربعین شهرداری تهران از آغاز سرویسدهی ناوگان اتوبوسرانی تهران در شهر «زرباطیه عراق» و انتقال زائران به شهر «کوت» خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر فعالیت ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در این شهرها، در صورت نیاز و بنا به درخواست طرف عراقی آمادگی افزایش ناوگان تا تعداد ۲۵۰ دستگاه اتوبوس را داریم.
علیزاده همچنین ضمن بیان اینکه در حال حاضر حمل و نقل مسیر زرباطیه، کوت مدیریت شده و تردد روان است، توصیه کرد: بهتر است برای پیشگیری از ازدحام جمعیت در زمان بازگشت، زائران از هم اکنون برنامهریزی لازم را در نظر داشته باشند.
