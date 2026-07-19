به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «شازده کوچولو» با اقتباس از اثر آنتوان دوسنت‌اگزوپری، بر اساس نمایشنامه‌ای به نویسندگی عباس جوانمرد و ترجمه محمد قاضی، به کارگردانی سارا عابدی و تهیه‌کنندگی آرزو لطفی، از ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

در این نمایش ویهان نوروزی، کیمیا باقری، آوین شوندی، ابوالفضل نصیرپور، نفس پراکوه، ماکان علیاری، پرهام کیانی، آیناز آقاسی، علی‌اصغر آیینی و آندیا انبساطی به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان به مشاور کارگردان: محمد رحمانیان، مجری طرح: آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان بارانا، مدیر تولید: آرمین اقراری، مدیر اجرایی: بشیر اله‌وردی، منشی صحنه: ریحانه اقدسی، طراح صحنه: شایان اله‌وردی، طراح پوستر: ستایش افشار نادری، عکاس: پریسا لطفی و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

در خلاصه داستان «شازده کوچولو» آمده است: «در دل یک صحرای خاموش، خلبانی با پسری روبه‌رو می‌شود که از ستاره‌ای دور آمده است. سفری آغاز می‌شود میان سیاره‌ها، گل‌ها و آدم‌هایی که سال‌هاست چیزی مهم را فراموش کرده‌اند.»

علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ برای رزرو بلیت و تماشای این نمایش به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه طهران واقع در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه فرهنگی مراجعه کنند.