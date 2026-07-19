خسروپناه: صعود تیم ملی به جام جهانی یک صعود پهلوانانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار کرد: صعود تیم ملی به جام جهانی تنها یک صعود ورزشی نبود، بلکه یک صعود پهلوانانه نیز محسوب می‌شد؛ چرا که در جریان این رقابت‌ها هم یاد شهدای «میناب ۱۶۸» زنده نگه داشته شد و هم بازیکنان تیم ملی با افتخار سرود جمهوری اسلامی ایران را خواندند.



وی افزود: با وجود همه مشکلاتی که در مسیر آماده‌سازی و حضور تیم ملی وجود داشت، بازیکنان و اعضای کادر فنی عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند. به اعتقاد من، آنچه از سوی این مجموعه رقم خورد، یک جهاد ورزشی بود.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اعضای تیم ملی با سفرهای طولانی و در شرایطی که امکانات محدودی در اختیار داشتند، توانستند عملکرد موفقی داشته باشند و موجب شوند پرچم ایران در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآید.



خسروپناه با اشاره به اهمیت حفظ انگیزه‌های معنوی در فعالیت‌های ورزشی گفت: ارزش اقدامات و دستاوردهای افراد زمانی بیشتر می‌شود که اخلاص در کار حفظ شود.



وی همچنین با تأکید بر نقش فدراسیون فوتبال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: فدراسیون فوتبال در زمره نهادهای اثرگذار قرار دارد و به اعتقاد من باید از ظرفیت‌های هوش مصنوعی نیز در بخش‌های مختلف این حوزه استفاده شود.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: به نظرم لازم است سفرنامه حضور و صعود تیم ملی فوتبال ایران در مسیر جام جهانی و حضور در آمریکا تدوین و ثبت شود. از اعضای تیم ملی فوتبال ایران قدردانی می‌کنیم و امیدوارم این تیم در آینده نیز به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کند.