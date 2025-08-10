به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان جنوبی اظهار کرد: همان‌گونه که استاندار تأکید کرده‌اند، خدمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید به اطلاع مردم برسد و از سوی دیگر، مطالبات مردم نیز به گوش ما منتقل شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی افزود: رسانه‌ها می‌توانند با طرح مشکلات و کاستی‌ها، زمینه اقدام دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنند و این همراهی موجب تسریع در رفع نواقص خواهد شد.

بذری با اشاره به گستره فعالیت‌های اداره کل استاندارد تصریح کرد: ما در همه حوزه‌ها از تعامل با شهرداری‌ها و بهزیستی تا آموزش و پرورش، اصناف و بخش کشاورزی، نقش نظارتی و اجرایی داریم.

وی یکی از دغدغه‌های مهم حوزه بازار را کیفیت کالا دانست و گفت: متأسفانه برخی تصور می‌کنند کالاهای عرضه‌شده در استان کیفیت پایینی دارند، در حالی که ما با انجام هزاران بازرسی و شناسایی موارد عدم انطباق، به‌طور جدی با تخلفات از جمله کم‌فروشی در توزین برخورد کرده‌ایم.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: نمونه‌برداری اخیر از طلا نشان داد حدود ۱۰ درصد موارد دارای کسری عیار بوده است که این موضوع مستقیماً به نفع مردم اصلاح می‌شود.

وی از کم‌توجهی به بازتاب اقدامات مثبت در رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: اخبار منفی به سرعت منتشر می‌شود اما خدمات و اقدامات مؤثر کمتر دیده می‌شود، در حالی که این موضوع می‌تواند اعتماد و دلگرمی مردم را افزایش دهد.

بذری با اشاره به پایش محصولات کشاورزی استان افزود: آزمایش‌ها نشان داده باقی‌مانده نیترات بسیاری از محصولات در حد مجاز بوده و هیچ نگرانی برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد، اما این خبرها کمتر در رسانه‌ها برجسته می‌شود.

وی تأکید کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی و حرکت به سمت تولید ارگانیک است که علاوه بر ارتقای سلامت مردم، بازار صادراتی مطمئنی را برای کشاورزان ایجاد می‌کند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در پایان گفت: با حمایت استان و تخصیص اعتبارات، می‌توان زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این طرح‌ها را فراهم کرد و فاصله موجود با استانداردهای ملی و بین‌المللی را کاهش داد.