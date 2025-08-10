پیام تسلیت رئیس نهاد نمایندگی رهبری در پی درگذشت استاد فرشچیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها طی پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند فرهیخته و نامآور عرصه هنرهای آئینی و نگارگری را تسلیت گفت که متن آن به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند فرهیخته و نامآور عرصه هنرهای آئینی و نگارگری، موجب اندوه و تأثر اینجانب گردید.
این استاد بیبدیل، عمر پربرکت خود را در مسیر اعتلای هنر اسلامی ایرانی و تجلی مفاهیم بلند دینی و معنوی در آثار ماندگارشان صرف نمودند و نام خویش را به عنوان یکی از چهرههای ماندگار هنر آئینی در حافظه تاریخ این سرزمین ثبت کردند. آثار ارزشمند ایشان، که سرشار از عشق به ایران و اسلام و اهلبیت علیهمالسلام است، سرمایهای معنوی و فرهنگی برای ملت ایران و جهان اسلام باقی خواهد ماند.
اینجانب این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور، دوستداران هنر آئینی و مردم شریف ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
