رشد ۱۰۰ درصدی پروازهای فرودگاه کرمانشاه در ایام اربعین

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ویژه فرودگاه بین المللی کرمانشاه در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه در این ایام رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است. به‌عنوان تنها فرودگاه ۲۴ ساعته منطقه، در تمام ساعات شبانه‌روز پذیرای پروازها هستیم.



وی افزود: بیشتر پروازهایی که اکنون در فرودگاه کرمانشاه انجام می‌شود، در بازه زمانی ساعت ۵ صبح تا ۲۲ بامداد است. تعداد پروازهای ما در این ایام به حدود ۱۰۰ پرواز رسیده که نسبت به قبل از سفرهای اربعین، رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.



بیاتی با اشاره به مسیرهای پروازی پرتردد گفت: اکثر زائران با پروازهایی از تهران و مشهد مقدس وارد کرمانشاه می‌شوند، اما علاوه بر این مسیرها، پروازهایی به مقصد بندرعباس و عسلویه نیز برقرار است.



مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه با بیان اینکه امکانات ویژه‌ای برای رفاه زائران فراهم شده، ادامه داد: در فرودگاه کرمانشاه با برپایی موکب و ایجاد محل استراحت و اسکان، از زائران امام حسین (ع) پذیرایی می‌کنیم و تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی شایسته به این عزیزان به کار گرفته‌ایم.



وی در پایان با درخواست از مسافران و زائران خاطرنشان کرد: ضروری است مسافران حتماً یک ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور یابند و در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به راهنمایی، با شماره سه‌رقمی ۱۹۹ تماس بگیرند تا همکاران ما اطلاعات مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.