۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

جلوی دلالی و واسطه‌گری را در بازار برنج بگیریم

ساری - نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس قیمت برنج را از دغدغه کشاورزان و مردم بیان کرد و گفت: باید جلوی دلالی و واسطه‌گری را در این زمینه گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تقدیر از تلاش‌های اصحاب رسانه پروژه‌های مختلف در شهرستان بیمارستان بزرگ آیت الله طبرسی را از جمله طرح‌ها ذکر کردو گفت: زباله سوز ساری، جاده ساری-تاکام از دیگر پروژه‌های در دست اجرا است.

وی اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از جمله اقدامات بیان کرد و گفت: این طرح به صورت تمام و کمال باید اجرا شود.

وی به طرح صیانت از زنان در برابر خشونت اشاره و اضافه کرد: این لایحه برای اولین بار در حال قانون شدن است و مواد قانونی آن در حال تصویب است.

بابایی به بیمه خبرنگاران اشاره به اضافه کرد ین طرح در دست اقدام است و به زودی اجرایی می‌شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس قیمت برنج را از دغدغه‌های کشاورزان مردم بیان کرد و گفت: مصوب شد که در زمان برداشت برنج ممنون شود و پس از برداشت نیز با رعایت سرانه مصرف کسری واردات تأمین شود.

وی تاکید کرد باید جلوی سو استفاده دلالان واسطه‌ها را گرفت.

