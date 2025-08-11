  1. استانها
انجام ۲۹۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی دشتستان؛ ۱۲ واحد پلمب شد

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دشتستان از انجام ۲ هزار و ۹۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان خبر داد و گفت: ۱۲ واحد پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته مظفری صبح دوشنبه در نشست مدیران شهرستان دشتستان با اشاره به منع به کار گرفتن اتباع خارجه در اصناف، اظهار کرد: در راستای تأکیدات دولت بر اجرای طرح ویژه ممنوعیت بکارگیری اتباع غیر مجاز در اصناف، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنفی در دشتستان مورد بازرسی قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دشتستان در این رابطه از صدور ۱۳۲ اخطاریه، ۵۸ جریمه، تشکیل ۱۷ پرونده تعزیری، و پلمپ ۱۲ واحد متخلف خبر داد.

وی ادامه داد: گشت‌ها به طور ویژه و مستمر با مشارکت فراجا، اداره کار، شهرداری، بهداشت، صمت، تأمین اجتماعی، اصناف و دیگر دستگاه‌های مربوطه، با قوت در حال اجرا است.

