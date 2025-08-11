انجام ۲۹۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی دشتستان؛ ۱۲ واحد پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته مظفری صبح دوشنبه در نشست مدیران شهرستان دشتستان با اشاره به منع به کار گرفتن اتباع خارجه در اصناف، اظهار کرد: در راستای تأکیدات دولت بر اجرای طرح ویژه ممنوعیت بکارگیری اتباع غیر مجاز در اصناف، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنفی در دشتستان مورد بازرسی قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دشتستان در این رابطه از صدور ۱۳۲ اخطاریه، ۵۸ جریمه، تشکیل ۱۷ پرونده تعزیری، و پلمپ ۱۲ واحد متخلف خبر داد.

وی ادامه داد: گشت‌ها به طور ویژه و مستمر با مشارکت فراجا، اداره کار، شهرداری، بهداشت، صمت، تأمین اجتماعی، اصناف و دیگر دستگاه‌های مربوطه، با قوت در حال اجرا است.