۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

۱۰۹ مورد بازرسی مراکز درمانی و تعطیلی ۲ مرکز غیرمجاز در قم

قم- مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از انجام ۱۰۹ مورد بازرسی از مراکز درمانی و بهداشتی استان در تیرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوریان مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، از انجام ۱۰۹ مورد بازرسی از مراکز درمانی و بهداشتی استان در تیرماه سال جاری خبر داد.

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از این تعداد، ۵۲ مورد مربوط به مطب پزشکان و دندان‌پزشکان، ۳۸ مورد مربوط به مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی، و ۱۹ مورد نیز بازرسی از مراکز غیرمجاز بوده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای ضوابط و مقررات، برای ۳۶ مرکز تذکر کتبی صادر شده و ۲ مرکز نیز تعطیل و پلمب شده‌اند.

نوریان با اشاره به ثبت و بررسی ۷۶ مورد شکایت مردمی در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت طی این مدت، تأکید کرد: بازرسی‌ها و رسیدگی به شکایات در راستای ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق بیماران با جدیت ادامه دارد.

