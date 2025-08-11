۱۵ میلیارد وام برای کارفرمایان معلولان و زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معادی، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از پرداخت کمکهزینه کارایی به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را بهکار گیرند، خبرداد.
رئیس اداره بهزیستی دماوند اضافه کرد: این اداره تا سقف ۵۰ درصد از حقوق و دستمزد ماهیانه شورای عالی کار را متناسب با شدت معلولیت پرداخت میکند.
معادی افزود: تمامی کارفرمایان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیر دولتی، چه در قالب مشاغل غیرخانگی و چه پشتیبان مشاغل خانگی، در صورت اشتغالزایی برای معلولان جسمیحرکتی، بینایی، شنوایی، گفتار، ذهنی و بیماران روانی بازتوان میتوانند از این حمایتها بهرهمند شوند.
رئیس اداره بهزیستی دماوند ادامه داد: شرایط بهرهمندی شامل ثبت مددجو در سامانه بهزیستی، سن ۱۸ تا ۶۵ سال، تناسب توان جسمی و روانی با شغل، داشتن شناسه یکتا یا مجوز فعالیت، کد کارگاهی از تأمین اجتماعی و انعقاد قرارداد رسمی است. میزان کمکهزینه بسته به شدت معلولیت از ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق و دستمزد و به مدت حداکثر ۵ سال پرداخت میشود.
وی همچنین با اشاره به حمایتهای بیمهای گفت: بیمه خویشفرمایی مددجویان شاغل و سهم بیمه کارفرمایان تا سقف ۲۰ درصد توسط سازمان بهزیستی پرداخت میشود.
رئیس اداره بهزیستی دماوند همچنین خبر داد که کارفرمایانی که معلولان یا زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی را جذب و متعهد به حفظ اشتغال آنان باشند، میتوانند به ازای هر مددجو تا ۱۵ میلیارد ریال وام کارفرمایی دریافت کنند.
معادی در پایان از همه صاحبان مشاغل، اصناف، فروشگاهها و شرکتها دعوت کرد تا با استفاده از این فرصت، ضمن جذب معلولان و زنان سرپرست خانوار، از مزایای کمکهزینه کارایی، بیمه و وام کارفرمایی بهرهمند شوند.
