برای دریافت گواهی انحصار وراثت نیازی به مراجعه حضوری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، افشار خاکباز معاون نوآوری و هوشمند سازی خدمات سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: از ابتدای سال دوم اجرای این قانون (۳ مرداد ۱۴۰۴)، وظیفه صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال کشور محول شد و این گواهی به صورت خودکار پس از ثبت فوت توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌گردد.

وی با اشاره به مزایای این طرح بیان داشت: پس از ثبت فوت، گواهی انحصار وراثت در مسیر صدور قرار گرفته و نیازی به مراجعات حضوری وراث و ذی‌نفعان نمی‌باشد و این گواهی به صورت خودکار پس از ثبت واقعه فوت و ظرف مدت ۲۰ روز در سامانه ابلاغ به نشانی verasat.ncr.ir و سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir قابل دریافت است.

افشار خاکباز بیان داشت: پیش از این، فرآیند صدور گواهی در صلاحیت محاکم قضائی و شوراهای حل اختلاف بود و وراثت باید به صورت حضوری و با ثبت درخواست اقدام به دریافت گواهی انحصار وراثت می‌کردند.

وی افزود: در حال حاضر و با اجرایی شدن این طرح توسط سازمان ثبت احوال کشور نیازی به مراجعه حضوری نبوده و این امر موجب تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان خواهد شد.