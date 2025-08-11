  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۶

واژگونی پژو ۴۰۵ در اتوبان کاشان-قم ۴ مصدوم داشت

اصفهان - رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: واژگونی خودرو سواری ۴۰۵ در اتوبان کاشان قم بعد از آب شیرین، چهار مصدوم برجای گذاشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی خودرو در کاشان اظهار کرد: این حادثه صبح امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس کاشان گزارش شده است.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امیرکبیر و یک آمبولانس از هلال احمربه محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس کاشان با بیان اینکه در این حادثه خودروی پژو ۴۰۵ واژگون شده است، افزود: چهار مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه مناسب توسط همکاران فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستانی فرقانی قم منتقل شدند.

