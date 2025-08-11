واژگونی پژو ۴۰۵ در اتوبان کاشان-قم ۴ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی خودرو در کاشان اظهار کرد: این حادثه صبح امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس کاشان گزارش شده است.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امیرکبیر و یک آمبولانس از هلال احمربه محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس کاشان با بیان اینکه در این حادثه خودروی پژو ۴۰۵ واژگون شده است، افزود: چهار مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه مناسب توسط همکاران فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستانی فرقانی قم منتقل شدند.